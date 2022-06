Un cântec inedit al trupei Queen, cu vocea lui Freddie Mercury, va fi lansat în septembrie

Doi membri ai trupei Queen, chitaristul Brian May şi toboşarul Roger Taylor, au dezvăluit luni că un cântec inedit al formaţiei britanice, considerat „pierdut” de mulţi ani şi a cărui partitură vocală este asigurată de Freddie Mercury, va fi lansat în luna septembrie, informează dpa, preluată de Agerpres.

Într-o discuţie la BBC Radio 2, toboşarul trupei Queen a făcut următorul anunţ: „Am descoperit o mică nestemată cu vocea lui Freddie, de existenţa căreia cam uitasem. E minunat. De fapt, a fost o adevărată descoperire. Provine din timpul înregistrărilor de la 'Miracle' (la sfârşitul anilor 1980 - n.r.) şi cred că lansarea va fi în septembrie”, a adăugat Roger Taylor.

Albumul Miracle a apărut în 1989, având ca piesă de rezistență I Want It All. A fost al 13-lea și penultimul album de studio înainte de moartea lui Mercury, în 1991.

Vorbind despre felul în care a fost redescoperită piesa „pierdută”, chitaristul Brian May a povestit: „E genul acela de lucruri care stau ascunse. Am văzut-o de mai multe ori şi ne-am spus: 'Oh nu, nu putem să o salvăm pe aceasta'. Apoi am dat din nou peste ea şi minunata noastră echipă de ingineri de sunet ne-a spus: 'OK, putem să facem asta şi asta'. E minunat. E ceva emoţionant”, mărturisit Brian May.

Roger Taylor este de părere că noul single va fi „o piesă entuziasmantă”. Se numește „Face It Alone”.

Alături de Freddie Mercury, Brian May, în vârstă de 74 de ani, şi Roger Taylor, în vârstă de 72 de ani, au înfiinţat în anii 1970 trupa rock britanică Queen, devenită celebră datorită unor piese de mare succes, precum „Bohemian Rhapsody” şi „We Will Rock You”.

Freddie Mercury a murit din cauza unor complicaţii medicale cauzate de SIDA în 1991 la vârsta de 45 de ani.

Brian May şi Roger Taylor au susţinut un recital în cadrul concertului pop organizat la Londra pentru a marca Jubileul de Platină al reginei Elisabeta a II-a, sâmbătă seară, în faţa Palatului Buckingham. Alături de solistul Adam Lambert, în vârstă de 40 de ani, trupa Queen a interpretat câteva piese de mare succes din repertoriul său înregistrat cu Freddie Mercury, inclusiv cântecele „We Will Rock You” şi „Don't Stop Me Now”.

Queen şi Adam Lambert, care în urmă cu câțiva ani au avut un concert și la București, susţin în această perioadă un turneu în Europa.

