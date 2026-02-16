A fost nevoie doar de un videoclip de 15 secunde cu Tom Cruise și Brad Pitt duelându-se pe un acoperiș dărăpănat la amurg pentru a stârni indignare rapidă și teamă considerabilă la Hollywood în ultimele zile, scrie New York Times.

Videoclipul, care a fost difuzat pe scară largă, a fost creat de regizorul irlandez Ruairi Robinson folosind Seedance 2.0, un instrument puternic de generare video bazat pe inteligență artificială, deținut de compania chineză de tehnologie ByteDance.

Avea o mulțime de caracteristici specifice unui film hollywoodian cu buget mare: unghiuri ample de filmare, coregrafie a cascadorilor, efecte sonore clare și muzică tulburătoare.

Cu o simplă instrucțiune de două propoziții și un simplu clic pe un buton, Seedance a produs un rezultat uimitor de realist, o îmbunătățire drastică față de videoclipurile cu inteligență artificială generate anterior, adesea clipuri de proastă calitate, cunoscute sub numele de „AI slop”. Acest videoclip a fost atât de convingător încât a atras aproape imediat condamnarea unora dintre cele mai importante organizații și companii de la Hollywood.

Rhett Reese, un scenarist cunoscut pentru filmele sale „Deadpool”, a declarat într-un interviu că videoclipul cu Cruise și Pitt i-a provocat „un fior rece” pe șira spinării.

„Pentru noi toți, cei care lucrăm în această industrie și ne-am dedicat carierele și viața acesteia, cred că este pur și simplu înfricoșător”, a spus el. „Îmi pot imagina că va costa locuri de muncă peste tot.”

ByteDance a lansat Seedance 2.0 săptămâna trecută, la aproape două luni după ce o versiune anterioară nu a reușit să provoace prea multe nemulțumiri. Un comunicat de presă al companiei a lăudat „precizia fizică, realismul și controlabilitatea” instrumentului actualizat, despre care a spus că este potrivit pentru nevoile „scenariilor creative de nivel profesional”.

„Procesul de creație”, se mai arată în comunicat, „este mai natural și mai eficient, permițând utilizatorului să își controleze creațiile ca un adevărat «regizor».”

Utilizatorii s-au înghesuit imediat pe platformă pentru a-și crea propriul conținut. Un final alternativ la „Game of Thrones” a devenit viral, la fel ca și un videoclip cu rapperii Kendrick Lamar și Drake îngropând securea războiului în emisiunea „The Tonight Show” și unul cu Samara Morgan, fata răzbunătoare din filmele de groază „The Ring”, ieșind dintr-un televizor vechi pentru a mângâia o pisică.

Robinson însuși a postat și alte videoclipuri, inclusiv cu Pitt și Cruise luptând cu un robot și cu Pitt luptându-se cu un „ninja zombi” înarmat cu o sabie.

În același timp, Hollywood-ul s-a grăbit să se reacționeze. Charles Rivkin, președintele și directorul executiv al Motion Picture Association, a cerut ByteDance să „înceteze imediat activitatea sa de încălcare a drepturilor de autor”, declarând într-un comunicat că Seedance 2.0 s-a angajat în utilizarea neautorizată a operelor protejate de drepturi de autor la „scară masivă”.

Human Artistry Campaign, o coaliție globală care pledează pentru utilizarea inteligenței artificiale „cu respect pentru artiștii, interpreții și creatorii de neînlocuit”, a declarat pe rețelele sociale că lucrările neautorizate generate de Seedance 2.0 încalcă „cele mai elementare aspecte ale autonomiei personale”.

Disney, care, printr-un acord decisiv de 1 miliard de dolari anul trecut, a fost de acord să permită utilizatorilor Sora de la OpenAI să genereze conținut video cu personajele sale, a trimis o scrisoare de încetare și renunțare către ByteDance, acuzând-o că furnizează Seedance o „bibliotecă piratată” cu personaje Disney - „ca și cum proprietatea intelectuală râvnită a Disney ar fi artă gratuită din domeniul public”.

Așa cum sugerează acordul de anul trecut dintre Disney și OpenAI, Hollywood-ul s-a luptat ani de zile cu modul de a gestiona creșterea rapidă a inteligenței artificiale generative.

Duncan Crabtree-Ireland, directorul executiv național și negociatorul șef al SAG-AFTRA, o organizație care reprezintă actori și artiști media, a declarat că contractele sale au reguli specifice și aplicabile privind replicarea digitală. Tipul de material reprezentat de bătălia Cruise-Pitt, a spus el, „nu poate fi produs de niciunul dintre semnatarii contractelor noastre - studiourile, streamerii - fără consimțământul specific și informat al acelor persoane”.

Potrivit lui Crabtree-Ireland, adevărata îngrijorare este că, chiar dacă videoclipurile generate de Seedance și alte platforme de inteligență artificială „nu au intenții rău intenționate”, acestea ar putea „încălca cu adevărat dreptul cuiva de a controla modul în care este utilizată imaginea, asemănarea și vocea sa”.

Nu toată lumea este impresionată de cea mai recentă tehnologie a Seedance. Heather Anne Campbell, producătoare executivă și scenaristă a serialului animat „Rick and Morty”, a declarat săptămâna trecută că rețelele sociale au fost inundate de clipuri generate de Seedance, cu anime, science-fiction și improbabile bătălii cu supereroi. Dar încă nu este îngrijorată, a spus ea, că își va pierde locul de muncă din cauza tehnologiei.

„Cred că toată lumea este cuprinsă de circul care a venit în oraș și se laudă”, a spus ea. „Nu am văzut nimic bun încă. Nimic care să-mi taie respirația, nimic emoționant, nimic provocator măcar. Totul e doar o porcărie.”

Totuși, unora dintre cei care lucrează la Hollywood le este greu să-și imagineze că studiourile nu vor ajunge să considere inteligența artificială ca pe o scurtătură pentru economisire.

