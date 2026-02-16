Live TV

Video Un videoclip fals cu o bătaie între Brad Pitt și Tom Cruise a stârnit panică la Hollywood: „Este pur și simplu înfricoșător”

Data publicării:
Tom Cruise si Brad Pitt
Tom Cruise și Brad Pitt la premiera filmului F1 de la Londra. Foto: Profimedia

A fost nevoie doar de un videoclip de 15 secunde cu Tom Cruise și Brad Pitt duelându-se pe un acoperiș dărăpănat la amurg pentru a stârni indignare rapidă și teamă considerabilă la Hollywood în ultimele zile, scrie New York Times.

Videoclipul, care a fost difuzat pe scară largă, a fost creat de regizorul irlandez Ruairi Robinson folosind Seedance 2.0, un instrument puternic de generare video bazat pe inteligență artificială, deținut de compania chineză de tehnologie ByteDance.

Avea o mulțime de caracteristici specifice unui film hollywoodian cu buget mare: unghiuri ample de filmare, coregrafie a cascadorilor, efecte sonore clare și muzică tulburătoare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cu o simplă instrucțiune de două propoziții și un simplu clic pe un buton, Seedance a produs un rezultat uimitor de realist, o îmbunătățire drastică față de videoclipurile cu inteligență artificială generate anterior, adesea clipuri de proastă calitate, cunoscute sub numele de „AI slop”. Acest videoclip a fost atât de convingător încât a atras aproape imediat condamnarea unora dintre cele mai importante organizații și companii de la Hollywood.

Rhett Reese, un scenarist cunoscut pentru filmele sale „Deadpool”, a declarat într-un interviu că videoclipul cu Cruise și Pitt i-a provocat „un fior rece” pe șira spinării.

Pentru noi toți, cei care lucrăm în această industrie și ne-am dedicat carierele și viața acesteia, cred că este pur și simplu înfricoșător”, a spus el. „Îmi pot imagina că va costa locuri de muncă peste tot.”

ByteDance a lansat Seedance 2.0 săptămâna trecută, la aproape două luni după ce o versiune anterioară nu a reușit să provoace prea multe nemulțumiri. Un comunicat de presă al companiei a lăudat „precizia fizică, realismul și controlabilitatea” instrumentului actualizat, despre care a spus că este potrivit pentru nevoile „scenariilor creative de nivel profesional”.

„Procesul de creație”, se mai arată în comunicat, „este mai natural și mai eficient, permițând utilizatorului să își controleze creațiile ca un adevărat «regizor».”

Utilizatorii s-au înghesuit imediat pe platformă pentru a-și crea propriul conținut. Un final alternativ la „Game of Thrones” a devenit viral, la fel ca și un videoclip cu rapperii Kendrick Lamar și Drake îngropând securea războiului în emisiunea „The Tonight Show” și unul cu Samara Morgan, fata răzbunătoare din filmele de groază „The Ring”, ieșind dintr-un televizor vechi pentru a mângâia o pisică.

Robinson însuși a postat și alte videoclipuri, inclusiv cu Pitt și Cruise luptând cu un robot și cu Pitt luptându-se cu un „ninja zombi” înarmat cu o sabie.

În același timp, Hollywood-ul s-a grăbit să se reacționeze. Charles Rivkin, președintele și directorul executiv al Motion Picture Association, a cerut ByteDance să „înceteze imediat activitatea sa de încălcare a drepturilor de autor”, declarând într-un comunicat că Seedance 2.0 s-a angajat în utilizarea neautorizată a operelor protejate de drepturi de autor la „scară masivă”.

Human Artistry Campaign, o coaliție globală care pledează pentru utilizarea inteligenței artificiale „cu respect pentru artiștii, interpreții și creatorii de neînlocuit”, a declarat pe rețelele sociale că lucrările neautorizate generate de Seedance 2.0 încalcă „cele mai elementare aspecte ale autonomiei personale”.

Disney, care, printr-un acord decisiv de 1 miliard de dolari anul trecut, a fost de acord să permită utilizatorilor Sora de la OpenAI să genereze conținut video cu personajele sale, a trimis o scrisoare de încetare și renunțare către ByteDance, acuzând-o că furnizează Seedance o „bibliotecă piratată” cu personaje Disney - „ca și cum proprietatea intelectuală râvnită a Disney ar fi artă gratuită din domeniul public”.

Așa cum sugerează acordul de anul trecut dintre Disney și OpenAI, Hollywood-ul s-a luptat ani de zile cu modul de a gestiona creșterea rapidă a inteligenței artificiale generative.

Duncan Crabtree-Ireland, directorul executiv național și negociatorul șef al SAG-AFTRA, o organizație care reprezintă actori și artiști media, a declarat că contractele sale au reguli specifice și aplicabile privind replicarea digitală. Tipul de material reprezentat de bătălia Cruise-Pitt, a spus el, „nu poate fi produs de niciunul dintre semnatarii contractelor noastre - studiourile, streamerii - fără consimțământul specific și informat al acelor persoane”.

Potrivit lui Crabtree-Ireland, adevărata îngrijorare este că, chiar dacă videoclipurile generate de Seedance și alte platforme de inteligență artificială „nu au intenții rău intenționate”, acestea ar putea „încălca cu adevărat dreptul cuiva de a controla modul în care este utilizată imaginea, asemănarea și vocea sa”.

Nu toată lumea este impresionată de cea mai recentă tehnologie a Seedance. Heather Anne Campbell, producătoare executivă și scenaristă a serialului animat „Rick and Morty”, a declarat săptămâna trecută că rețelele sociale au fost inundate de clipuri generate de Seedance, cu anime, science-fiction și improbabile bătălii cu supereroi. Dar încă nu este îngrijorată, a spus ea, că își va pierde locul de muncă din cauza tehnologiei.

„Cred că toată lumea este cuprinsă de circul care a venit în oraș și se laudă”, a spus ea. „Nu am văzut nimic bun încă. Nimic care să-mi taie respirația, nimic emoționant, nimic provocator măcar. Totul e doar o porcărie.”

Totuși, unora dintre cei care lucrează la Hollywood le este greu să-și imagineze că studiourile nu vor ajunge să considere inteligența artificială ca pe o scurtătură pentru economisire.

Citește și:

Fiica lui Robin Williams, revoltată: „Nu-mi mai trimiteți videoclipuri AI cu tata. Nu e ceea ce și-ar fi dorit el”

James Cameron crede că omenirea riscă o „apocalipsă în stil Terminator” dacă inteligența artificială va fi transformată în armă

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marcel ciolacu psd
1
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să...
Viktor Orban
2
Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban îi dă replica...
maria zaharova sustine o conferinta de presa
3
Prima reacție a Rusiei după acuzațiile privind otrăvirea cu o substanță rară a lui...
Vladimir Putin
4
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel...
nava rusa
5
Un „risc” major pentru Moscova. Marina ucraineană explică „dispariția” submarinelor...
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”
Digi Sport
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
AI Robot Replacing Human Roles In Business With Efficiency And Ease.
Deepfake-uri mai realiste, dependență de chatboți și riscuri biologice: Ce arată cel mai nou raport global despre siguranța AI
Roman board game stone
Secretul unui joc de strategie din Roma Antică a fost descifrat de AI, după ani în care arheologii nu au reușit
Romance scam concept: man use a credit card to pay for a love scam
Bărbat din Timiș, înșelat prin metoda „romance scam” de o femeie care pretindea că este în depresie
barbat la laptop
„Metoda Accidentul”, adaptată vremurilor moderne. Cum clonează escrocii vocile copiilor cu ajutorul IA pentru a obține bani
Recomandările redacţiei
ID317365_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Pentru cine vor scădea taxele și impozitele, după decizia Coaliției...
Jeanne Shaheen la o sedinta
Senatoare americană: Raportul Comisiei juridice a Camerei...
"Hustle" (2022)
Actorul american Robert Duvall a murit la vârsta de 95 de ani
Sigla PSD de la intrarea în sediul central al partidului.
Cum vrea PSD să majoreze în taină lefurile managerilor de spitale...
Ultimele știri
Sinuciderea lui Jeffrey Epstein, pusă la îndoială de fratele infractorului sexual: „Semăna prea mult cu o crimă”
De unde vrea PSD să ia bani pentru mame și pensionari. Ministrul Manole explică propunerea cu care se va duce la premierul Bolojan
Zelenski spune că SUA au oferit garanții de securitate în schimbul unor teritorii: „Vrem să vedem mai întâi garanțiile”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Provocările se încheie pentru ele pe 16 februarie 2026. Trei zodii care trebuie să privească spre viitor cu...
Cancan
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi...
Fanatik.ro
Care este pensia lunară încasată de Sorin Cârțu, ultimul antrenor care a luat titlul cu Craiova. Suma este...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Cel mai mare centru militar american din Europa se construiește la câteva sute de km de România. Țara aleasă...
Adevărul
Noua ordine europeană dă frisoane la Paris și Londra. „Istoria are experiențele a două războaie mondiale...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Prințesa Lilibet a moștenit părul roșcat al tatălui ei, prințul Harry. Meghan Markle a surprins un moment...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Americanii s-au convins de Louis Munteanu, după trei meciuri jucate
Pro FM
Ricky Martin, după apariția de la Super Bowl: „Un tsunami de emoții!”. Fanii, după imaginile cu el și Bad...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
„Ăsta nu e un avion la clasa întâi, e un tren din Africa”. Surpriza totală pentru un român în „bolidul”...
Newsweek
Ministrul muncii anunță 2.300.000.000 lei sprijin pentru pensii. Cum se împart acești bani la pensionari?
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hemocromatoza, boală genetică supranumită "blestemul celtic". Simptomele afecțiunii, uneori evidente...
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Un film cu Margot Robbie, clasificat R, a debutat cu încasări de aproape 35 de milioane de dolari la box...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online