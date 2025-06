Un ziar austriac a inventat un interviu cu Clint Eastwood, care a devenit viral. Actorul: „Pot confirma doar că am împlinit 95 de ani”

Clint Eastwood spune că un interviu al său devenit viral, „acordat” unui ziar austriac, este o invenţie. „Este în întregime fals”.

Citate dintr-un presupus interviu cu actorul şi regizorul câştigător al premiului Oscar au devenit virale în weekend şi au fost preluate de mai multe site-uri. Eastwood a declarat că nu a vorbit niciodată cu nimeni de la ziarul austriac Kurier.

„Câteva articole despre mine au apărut recent în ştiri”, a declarat Eastwood pentru Deadline. „M-am gândit să pun lucrurile la punct. Pot confirma că am împlinit 95 de ani. De asemenea, pot confirma că nu am acordat niciodată un interviu unei publicaţii austriece numită Kurier sau oricărui alt scriitor în ultimele săptămâni şi că interviul acela este în întregime fals”, scrie The Guardian.

Eastwood, care a împlinit 95 de ani la sfârşitul săptămânii, fusese iniţial citat spunând că se află în faza de preproducţie a noului său film şi că s-a revoltat împotriva „unei ere a remake-urilor şi francizelor”.

Kurier îşi are sediul la Viena şi are un tiraj de aproximativ 100.000 de exemplare.

Ce spune ziarul

Kurier afirmă că investighează incidentul și că „ nu exista niciun motiv imediat de îndoială”, întrucât reporterul care l-ar fi intervievat pe Eastwood, Elisabeth Sereda, este membră a Asociației Presei Străine de la Hollywood. Ziarul mai spune că este posibil ca actorul să nu fi știut că dă un interviu unei publicațiii din Austria și induce faptul că dialogul ar fi putut avea loc în cadrul unei conferințe de presă, unde jurnaliștii au pus mai multe întrebări. Drept urmare, conținutul, unor astfel de întîlniri cu jurnaliștii, la care reporterul avea acces, a fost transformat într-un interviu.

Totuși, Kurier precizează că „deși nu este inventat niciun citat, interviurile sunt documentate, iar acuzația de falsificare poate fi respinsă”. Cu toate acesta ziarul spune că „nu vom mai colabora cu autorul în viitor, deoarece transparența și standardele noastre editoriale stricte sunt primordiale pentru noi”.

Cel mai recent film

Cel mai recent film al lui Eastwood, „Juror #2”, în care a jucat Nicholas Hoult, a fost lansat la sfârşitul anului trecut, fără să se confirme care va fi următorul său film. Într-un interviu acordat revistei Metrograph pentru susţinerea filmului, Eastwood a vorbit despre moştenirea sa ca regizor.

„Asta ar depinde de ei, de public, să răspundă”, a spus el. „Depinde de oamenii din exterior. Eu pur şi simplu merg mai departe. Consider acest lucru, din nou, emoţional. Vine peste tine. Ai o poveste, faci un film din ea. Trebuie doar să mergi înainte. Dacă te gândeşti prea mult la cum s-a întâmplat, s-ar putea să strici totul. Mă întorc şi mă uit la filmele pe care le-am făcut şi aş putea întreba cu uşurinţă: „De ce naiba am făcut asta?” Nu-mi amintesc! S-ar putea să fi fost cu mult timp în urmă”.

Omagiu lui Gene Hackman

Eastwood i-a adus recent un omagiu colegului său de scenă Gene Hackman, după moartea acestuia în februarie. „Nu a existat un actor mai bun decât Gene”, a spus el. „Intens şi instinctiv. Niciodată o notă falsă”. El a adăugat: „A fost, de asemenea, un prieten drag care îmi va lipsi foarte mult”.

