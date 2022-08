Festivalul Untold 2022 își deschide porțile pentru sutele de mii de petrecăreți care abia așteaptă să se distreze pe ritmurile celor mai cunoscuți artiști. Pe scenă vor urca joi seara primii DJ, așa că la Cluj deja au venit de dimineață spectatorii, mulți dintre ei de peste hotare. Și televiziunea Digi24 este prezentă la Untold în toate cele patru seri de festival. Jurnaliștii Digi24 vă așteaptă la DigiTalks cu cele mai interesante conferințe și subiecte de dezbătut. Discuțiile încep zilnic de la ora 18:00. Mai mult, există și un colț special pentru cei care își doresc o carieră în televiziune și sunt pregătite și premii.

Joi seara, la ora 21:00, se dă startul oficial al festivalului UNTOLD, ajuns la ediția nr.7.

În 2019, 15% din publicul Untold a venit din străinătate. Cei mai mulți din festivalierii care vin în România sunt din Regatul Unit, Germania, Olanda, Spania, Italia sau Franța. Nu e de mirare că în medie, acum, un bilet de avion last minute spre Cluj-Napoca, a ajuns să coste 270 euro.

„Doar ce am aterizat de 10 minute, suntem pregătiți pentru diseară, mai așteptăm niște prieteni”, spune un cuplu de români care a venit din Anglia, de la Cambridge. „Ne-am pregătit demult pentru Untold”, spun tinerii. Totuși, au luat bilet de avion last minute, pe care au dat 250 de euro. Li se pare OK. „Dacă îți place muzica, nu cred că te uiți la bani, dar prețurile cred că sunt acceptabile pentru ceea ce se oferă. Este la un nivel foarte înalt și avem așteptări mari de la DJ-ii care vor cânta în seara asta, plus serile următoare”, spune tânărul român venit de la Cambridge.

O tânără englezoaică întâlnită pe aeroportul din Cluj spune că vine de la Londra, dar și-a cumpărat biletele încă de acum trei ani. În 2020 festivalul nu s-a ținut din cauza COVID, apoi anul trecut nu a putut ajunge, așa că pentru ea călătoria nu a costat decât 120 de lire. Vine pentru prima dată în România, special pentru Untold. „E genul meu de muzică și voiam să vizitez o țară nouă, prietenii mei au fost înainte aici și mi-au recomandat zona, așa că sunt entuziasmată de întreaga experiență”, mărturisește ea. Spune că abia așteaptă să-i vadă pe David Guetta și Steve Aoki.

Atmosfera magică de festival va fi presărată și cu momente ale animatorilor, ale acrobaţilor internaţionali sau ale unor personaje fantastice, precum nimfe și dragoni. Unele dintre aceste personaje alegorice sunt prezente chiar pe aeroportul din Cluj, pentru a-i întâmpina pe festivalieri.

Organizatorii festivalului spun că toate celelalte ediții au decurs fără probleme și că atitudinea publicului UNTOLD este una impecabilă. Chiar și așa, autoritățile s-au mobilizat pentru a nu avea parte de surprize neplăcute.

„La celelalte ediții, să știți că nu am avut niciun coș de gunoi, nicio bancă ruptă. Cei care participa la festival au un spirit civic extrem de ridicat, le mulțumesc și sper să păstreze același spirit civic. Legat de condițiile de siguranță, colegii de la celelalte instituții ale statului sunt prezenți să îi decurajeze pe cei care ar dori să facă și astfel de evenimente. Organizatorii au luat măsurile pentru a avea un festival sigur, așa cum a fost și în edițiile precedente”, spune Dan Tarcea, viceprimar al Clujului.

Festivalul se desfășoară între 4-7 august, iar anul acesta sunt așteptați în jur de 400.000 de participanți. Untold a fost plasat pe locul 5 în top festivaluri mondiale.

