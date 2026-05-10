Live TV

Vechi înregistrări cu Arthur Miller în care vorbește despre viața alături de Marilyn Monroe: „Moartea o pândea mereu”

Data actualizării: Data publicării:
Arthur Miller Marylin Monroe
Foto: Profimedia

Actriţa americană Marilyn Monroe îşi dorea un soţ care să fie „tată, iubit, prieten şi agent", după cum declară în înregistrări făcute publice recent dramaturgul Arthur Miller, unul dintre partenerii săi de viaţă, relatează The Guardian, citat de agenţia EFE. El a mai spus că deşi actriţa şi-a dorit foarte mult un copil, acesta n-ar fi fost decât „o problemă în plus” din cauza personalităţii ei complicate.

Dialogul a fost înregistrat de Christopher Bigsby, prieten şi biograf al dramaturgului, scenaristului şi eseistului american, considerat unul dintre cei mai influenţi autori ai secolului XX.

Înregistrările au fost realizate pe parcursul a aproape trei decenii şi abordează nu doar relaţia conjugală, ci şi incertitudinile lui Arthur Miller (1915-2005) cu privire la cariera sa şi poziţia sa faţă de persecuţia anticomunistă din perioada anilor '50 cunoscută sub numele de „macartism”, termen ce derivă din numele senatorului american Joseph McCarthy.

Miller a recunoscut că a simţit că „moartea o pândea mereu” pe Monroe. Actriţa credea că, dacă nu „avea grijă de viaţa ei”, urma să aibă un „sfârşit catastrofal”, a dezvăluit dramaturgul, adăugând că, odată, ea a fost nevoită să apeleze la medici pentru că „ingerase îndeajuns de multe medicamente încât să se sinucidă”.

„Am simţit că avea o stare psihologică foarte delicată. În cele din urmă, a durat câţiva ani, dar s-a întâmplat”, a spus Miller, referindu-se la sinuciderea actriţei. „Era peste puterea mea, şi a oricui altcuiva, s-o opresc”, a declarat el.

Miller a descris drept inevitabilă moartea lui Marilyn Monroe, în urma unei supradoze de barbiturice, în 1962. „Îi era imposibil să trăiască, cu atât mai puţin alături de cineva. N-ai fi putut duce o viaţă atât de intensă, cu toate acele medicamente, şi să reuşeşti să supravieţuieşti”, a spus Miller, care s-a căsătorit cu Monroe în 1956. Căsnicia lor a durat cinci ani.

În cadrul conversaţiei, dramaturgul recunoaşte că au trecut doar câteva luni până când a realizat că a fost o greşeală să se căsătorească cu Marilyn Monroe: „Pur şi simplu, nu dispunea de resurse interne. Îşi dorea un tată, un iubit, un prieten, un agent, mai ales pe cineva care să n-o critice niciodată pentru nimic, altfel îşi pierdea încrederea în sine. Nu ştiu dacă există un astfel de om”, a afirmat el.

Referitor la avortul spontan şi sarcina extrauterină pe care le-a suferit actriţa, Miller a comentat că simţea că ea dorea să fie mamă „la modul ideal”, în timp ce lucra sub o „presiune enormă”.

„Într-un fel, nu sunt sigur cât de bine i-ar fi prins să aibă un copil. Ar fi fost o problemă în plus... Nu ştiu cum ar fi funcţionat în practică”, a admis el.

Miller a descris-o pe Monroe drept o persoană „încântătoare” şi „o femeie foarte inteligentă”, înzestrată cu „un simţ al umorului grozav, ironie şi generozitate”, însă „paranoia” a pus stăpânire pe ea, deoarece suspecta că toată lumea o exploata sau îi făcea rău.

Cei doi s-au înstrăinat în timp ce Monroe juca în „The Misfits”, filmul pe care Miller l-a scris pentru ea în 1960. Când filmările s-au încheiat, relaţia lor ajunsese la final.

De asemenea, dramaturgul i-a spus lui Bigsby că faima „este o formă de putere sexuală, sau implicit sexuală” şi că, de-a lungul vieţii, şi-a pus la îndoială propria capacitate de a scrie. „Toată viaţa mea a fost o luptă constantă împotriva nesiguranţei”, a mărturisit el.

Miller a vorbit, de asemenea, despre apropierea sa de comunism şi despre cenzura pe care Hollywoodul a exercitat-o asupra operei sale după ce a refuzat să numească scriitori comunişti în faţa Comitetului pentru Activităţi Antiamericane, în 1956.

El a afirmat că macartismul a creat un fel de „senzaţie iraţională de teamă constantă, ideea că o forţă invizibilă se infiltrase în societate, dedicându-se distrugerii acesteia. Nu exista nicio modalitate raţională de a face faţă la toate acestea, pentru că de fiecare dată când încercai, puteai fi acuzat că faci parte din acea conspiraţie”.

Înregistrările au ieşit la lumină după ce Christopher Bigsby, în vârstă de 84 de ani, le-a transcris pentru o carte, „The Arthur Miller Tapes: A Life in His Own Words”, publicată de editura Cambridge University Press.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
2
Umilința supremă: Zelenski a dat decret prin care „autorizează” parada lui Putin și a pus...
Laura Codruța Kovesi
3
Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un...
george simion si calin georgescu fac declaratii
4
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
simion aur inquam george calin
5
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
A văzut cum l-a numit Mourinho pe Chivu și i-a bătut obrazul în direct la TV: "De ce?"
Digi Sport
A văzut cum l-a numit Mourinho pe Chivu și i-a bătut obrazul în direct la TV: "De ce?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Eduard Hellvig în birou.
Eduard Hellvig: Predarea întregii arhive pe care SRI o mai are în păstrare este unul dintre obiectivele mandatului meu
Dan barna in conferinta de presa
Dan Barna: Am auzit înregistrările cu Viorica Dăncilă: Parcă urmăream un film cu gangsteri
DNA Oradea control
Control dispus la DNA Oradea
Mircea Chirila Vocile Bihorului
Mircea Chirilă, la Vocile Bihorului: "DNA trebuie reformat"
Erdogan sfidează ameninţările americane cu sancţiuni după ce Turcia a testat rachete antiaeriene ruseşti S-400
Uciderea lui Khashoggi. Erdogan: Am trimis înregistrările americanilor, francezilor și englezilor
Recomandările redacţiei
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.
Ciprian Ciucu: Așteptăm ca PSD să își asume guvernarea. După aceea...
Donald Trump
„Inacceptabil”. Prima reacție a lui Trump după ce Iranul a transmis...
Cristian Diaconescu.
Cristian Diaconescu explică miza summitului B9 pentru România. „Mă...
Polițist Estonia
Următorul pericol la granițele UE, după încetarea războiului...
Ultimele știri
„Sunt spectaculoși”. Expoziție impresionantă de fluturi exotici, la Muzeul Olteniei din Craiova
Protocolul anti-hantavirus aplicat în SUA „poate prezenta riscuri”. Șeful OMS: „nu putem impune nimic, noi doar recomandăm”
Unul dintre francezii evacuați de pe nava cu hantavirus a prezentat simptome. Autoritățile au impus izolarea strictă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A slăbit 63 de kilograme după un episod umilitor și pare altă persoană: "Nu puteam să urc scările din casă...
Cancan
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Fanatik.ro
Scene incredibile în cantonamentul Universităţii Craiova! Jucătorul a venit în tricoul FCSB-ului şi i-a lăsat...
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
La 19 ani de la unul dintre cele mai grave momente din fotbalul românesc, Gabi Torje a făcut anunțul
Adevărul
Animalul care a uimit cercetătorii într-o rezervație din SUA: de ce „pufoșenia albă” este atât de rară
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Ioan Isaiu a murit la 56 de ani, înainte de a-și vedea visul împlinit. Ce spunea despre singurul său regret
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Situație neverosimilă la Real Madrid! Soția i-a spus că bagă divorț dacă semnează contractul
Pro FM
George Burcea, reacție surprinzătoare în ziua nunții Andreei Bălan cu Victor Cornea. Imaginea postată a...
Film Now
Din față părea o rochie banală, dar când s-a întors, blițurile au pornit. Kate Hudson și-a pus în valoare...
Adevarul
Câți pași trebuie să faci zilnic pentru a slăbi și a nu pune kilogramele la loc. Ce arată un nou studiu
Newsweek
Unul dintre cei mai puternici oameni din România anunță indexarea pensiilor. Câți bani iau în plus pensionarii
Digi FM
Decizia controversată a unei mame. Își ia fiicele de la școală pentru a merge în vacanțe: „Plătesc amenzile...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Robin Wright, de la Santa Barbara la House of Cards. Actrița și-a schimbat radical viața la 60 de ani. Unde...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă