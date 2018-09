VIDEO. Cezar Ouatu, aplaudat în picioare de Simon Cowell și Robbie Williams, în a doua etapă de la X Factor Marea Britanie

Cezar Ouatu a reușit să facă o impresie memorabilă și în a doua etapă a show-ului „X Factor” din Marea Britanie. Cântărețul a fost aplaudat și lăudat de cei patru membri ai juriului (Simon Cowell, Robbie Wiliams, Louis Tomlinson și Ayda Williams) și a trecut în etapa următoare a competiției.

Interpretarea sa i-a ridicat în picioare pe cei patru jurați, iar publicul l-a aplaudat frenetic, încântat de vocea puternică a contratenorului.

„Ai intrat pe scenă, ai atras atenția tuturor. Prestația ta a fost absplut uimitoare. Bravo!”, l-a lăudat Louis Tomlinson.

„Ocupă-ți scaunul acum”, i-a spus Ayda Williams, confirmându-i astfel că se numără printre concurenții aleși pentru faza următoare.

La fel ca în prima etapă a concursului, Cezar Ouatu s-a prezentat și de această dată ca fiind italian. El a explicat însă, după numeroase critici primite, de ce alege să se prezinte ca italian, și nu să spună că e român.

Participarea lui Cezar Ouatu la ediția britanică a show-ului X Factor a stârnit controverse, pentru că artistul s-a prezentat ca fiind italian. „Eu am spus că sunt româno-italian, am paşaport italian. Eu sunt din Ploieşti, dar am făcut Conservatorul la Milano. În această seară sunt aici, nu la Rai Uno. (...) Am plecat dintr-un cartier din Ploieşti şi am ajuns în Italia, unde am şi studiat. Am stat 18 ani în Italia şi în 2013 m-am reîntors să reprezint România la Eurovision şi atunci am decis să rămân aici“, s-a apărat Ouatu.

