VIDEO David Beckham s-a filmat în timp ce face gem de prune. „Sunt din grădina noastră”

- Bine, acestea sunt prune din grădină. Din grădina noastră.
- De fapt, știi ce face gemul? Te face lipicios? Degete lipicioase. Vicky cea lipicioasă.
- Prune suculente, David Beckham.
- Ei bine, am preparat gem în această dimineață, gem de prune cu prunele noastre, cu prunele mele, prunele noastre. Cu zahăr granulat și acum fac o versiune mai sănătoasă cu fructoză, puțină fructoză. Așa că vom vedea. Să vedem ce gust au prunele noastre.
- Cred că prunele tale au un gust foarte bun. Sincer, sunt impresionată. Sunt delicioase.