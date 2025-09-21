VIDEO David Beckham s-a filmat în timp ce face gem de prune. „Sunt din grădina noastră”

În plin sezon de conserve și murături, David Beckham, celebrul fotbalist, le-a arătat fanilor că se pricepe să facă gem de prune. Soția i-a fost alături, dar din spatele camerei.

- Bine, acestea sunt prune din grădină. Din grădina noastră.

- De fapt, știi ce face gemul? Te face lipicios? Degete lipicioase. Vicky cea lipicioasă.

- Prune suculente, David Beckham.

- Ei bine, am preparat gem în această dimineață, gem de prune cu prunele noastre, cu prunele mele, prunele noastre. Cu zahăr granulat și acum fac o versiune mai sănătoasă cu fructoză, puțină fructoză. Așa că vom vedea. Să vedem ce gust au prunele noastre.

- Cred că prunele tale au un gust foarte bun. Sincer, sunt impresionată. Sunt delicioase.

- Așa și trebuie. După 28 de ani.

Editor : M.B.