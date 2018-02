VIDEO. Fergie și-a cerut scuze pentru prestaţia de la gala All-Star Game

Cântăreaţa Fergie a dat publicităţii o declaraţie în care a prezentat scuze oficiale după ce prestaţia sa artistică de la gala All-Star Game 2018 - un meci demonstrativ de baschet organizat de NBA (National Basketball Association), duminică seară - în timpul căreia artista a interpretat imnul naţional american, a fost intens criticată pe reţelele de socializare, informează contactmusic.com citat de Agerpres.

Foto: Gulliver/Getty Images

Cunoscuta cântăreaţă, în vârstă de 42 de ani, a interpretat imnul naţional american ("Star Spangled Banner") la Staples Center din Los Angeles înainte de acest meci demonstrativ de baschet. Prestaţia ei artistică a fost ironizată de multe celebrităţi şi criticată de numeroşi telespectatori americani.



Fergie, solista grupului Black Eyed Peas, a dat publicităţii o declaraţie în care a prezentat scuze pentru prestaţia ei controversată - o versiune lentă a imnului naţional american - şi a spus că a încercat să ofere publicului "ceva diferit".



"Am fost întotdeauna onorată şi mândră să interpretez imnul naţional, iar noaptea trecută am vrut să încerc ceva special pentru NBA. Sunt o persoană care îşi asumă riscuri artistice, dar, evident, acea interpretare nu a avut tonalitatea intenţionată. Iubesc această ţară şi, sincer, am încercat să cânt cât mai bine", a afirmat vedeta americană în acea declaraţie publică.



Declaraţia artistei a fost dată publicităţii după ce mai mulţi fani au spus că interpretarea ei a fost "cea mai rea din toate timpurile", iar multe celebrităţi s-au conectat pe reţelele de socializare pentru a-şi exprima nedumerirea faţă de evoluţia cântăreţei Fergie în debutul galei All-Star Game.



Cunoscuta actriţă de comedie Roseanne Barr - care a oferit telespectatorilor americani o interpretare amuzantă, intenţionat exagerată, a imnului naţional american în 1990, în debutul unui meci de baseball, care a stârnit multe controverse şi a rămas în memoria publicului american - a publicat următorul mesaj pe Twitter: "Cine a văzut interpretarea lui Fergie a imnului naţional la NBA All Star Game? Cred că versiunea mea a fost mai discretă (sic)".



În plus faţă de secvenţa dedicată imnului naţional, segmentul de divertisment din deschiderea galei All Star Game a inclus şi un monolog de 15 minute susţinut de actorul Kevin Heart, care a determinat-o pe starleta Kim Kardashian să se declare "derutată" într-un mesaj publicat pe o reţea de socializare.



"Toată această deschidere a galei All Star Game mă derutează. Ce dracu' se întâmplă? Poate să îmi spună cineva? (sic)", a scris starleta americană într-un mesaj pe Twitter.



Însă nu toată lumea a criticat prestaţia artistică a cântăreţei Fergie.



Mariah Carey, criticată la rândul ei după ce evoluţia ei de la New York, în seara de Revelion din 2016, a fost afectată de probleme tehnice, a îndemnat-o pe colega ei de breaslă să ignore mesajele pline de ură primite pe internet.



Invitată de jurnaliştii americani să îi transmită un sfat lui Fergie, Mariah Carey, în vârstă de 47 de ani, a răspuns astfel: "Draga mea, nimeni nu trebuie să asculte acele critici".