VIDEO Imagini emoționante cu Bruce Willis, diagnosticat cu demență, la împlinirea vârstei de 68 de ani. Mesajul soției actorului

Într-o perioadă dificilă, după ce luna trecută a fost diagnosticat cu demență, Bruce Willis a sărbătorit duminică, 19 martie, împlinirea vârstei de 68 de ani. Fosta soție a starului, Demi Moore, a postat imagini emoționante în care actorul apare alături de familia sa numeroasă.

Cu această ocazie, soția actorului, Ema Heming, a postat un mesaj sincer despre ce înseamnă viața alături de o persoană cu demență frontotemporală.

„Azi este ziua soțului meu. Mi-am început dimineața plângând, așa cum puteți vedea după ochii mei umflați. Cred că e important ca voi să vedeți toate astea. Oamenii îmi spun mereu că sunt puternică. Nu am de ales, mai ales că trebuie să cresc și doi copii. Câteodată, în viața asta, trebuie să ne punem pe noi hainele de oameni mari și să trecem la treabă. Iar eu asta fac. Dar am momente de tristețe în fiecare zi, am momente de durere în fiecare zi, iar azi, de ziua lui, le simt din plin”, a spus Emma Heming într-un videoclip postat pe contul ei de Instagram.

La mijlocul lunii februarie, familia actorului american a anunțat pe rețelele sociale că acesta suferă de demență frontotemporală.

În primăvara lui 2022, Bruce Willis fusese diagnosticat cu afazie, o boală neurodegenerativă care provoacă probleme ale vorbirii. Boala a avansat, iar actorul a putut fi diagnosticat mai clar, a precizat familia. Bruce Willis are 67 de ani și o carieră artistică extraordinară în spate, fiind cunoscut pentru o mulțime de roluri în filme de acțiune, cel mai celebru fiind cel din seria de filme Die Hard, în care l-a interpretat pe John McClane, începând din 1988 și până în 2013.

Bruce şi Emma sunt căsătoriţi din 2009.

Editor : A.P.