Votul privind participarea Israelului la Eurovision a fost amânat pentru decembrie

Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU), ai cărei membri urmau să se întrunească la începutul lunii noiembrie pentru a vota participarea Israelului la Eurovision, a anunţat luni că a amânat votul până în decembrie „având în vedere evoluţiile recente din Orientul Mijlociu”, transmite AFP, scrie Agerpres.

„Consiliul a decis să includă această chestiune pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare de Iarnă, care va avea loc în decembrie, în loc să organizeze o sesiune extraordinară”, care fusese anunţată în septembrie în urma apelurilor din partea mai multor ţări europene pentru un boicot în cazul participării Israelului la ediţia din 2026, a precizat EBU într-un comunicat transmis AFP.

Această amânare a fost decisă „având în vedere evoluţiile recente din Orientul Mijlociu” şi va permite Consiliului Executiv al EBU „să organizeze o discuţie deschisă şi faţă în faţă între membrii săi cu privire la participarea la Eurovision 2026”, care va avea loc în Austria, a adăugat organizaţia.

În ultimele luni, înainte de anunţarea acordului de încetare a focului dintre Israel şi Hamas, participarea Israelului divizase ţările europene. Spania, Irlanda, Slovenia, Islanda şi Olanda anunţaseră că nu vor trimite un reprezentant la concursul de la Viena din luna mai a anului viitor, dacă Israelului i se va permite să participe. Alte ţări precum Belgia, Suedia şi Finlanda au indicat, de asemenea, că iau în considerare un boicot.

Postul public de radio olandez Avrotros şi-a justificat decizia invocând „încălcările grave ale libertăţii presei” comise de israelieni în Gaza. De asemenea, a acuzat Israelul că a comis „ingerinţe dovedite în timpul ultimei ediţii, implicându-se în manipularea politică a evenimentului”.

Cântăreaţa israeliană Yuval Raphael, o supravieţuitoare a atacului din 7 octombrie, a ocupat locul al doilea în concursul din 2025, câştigat prin vot public.

Austria a regretat aceste apeluri la boicot, iar ministrul german al Culturii, Wolfram Weimer, s-a opus lor, afirmând că „excluderea Israelului astăzi înseamnă a merge împotriva acestei idei fundamentale şi a transforma o celebrare a înţelegerii între popoare într-un tribunal”.

Eurovision este în mod regulat scena unui conflict geopolitic. Rusia a fost exclusă în urma invaziei Ucrainei în 2022. Belarus a fost exclusă cu un an mai devreme, după realegerea contestată a preşedintelui Aleksandr Lukaşenko, mai notează AFP.

Editor : Sebastian Eduard