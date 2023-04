Woody Harrelson vrea să facă un test ADN pentru a vedea dacă Matthew McConaughey e fratele lui biologic

Woody Harrelson, care participă în această perioadă la un turneu de promovare a serialului în format limitat produs de HBO „White House Plumbers”, a confirmat într-o emisiune TV dezvăluirea făcută recent de Matthew McConaughey potrivit căruia cei doi actori americani ar putea fi fraţi biologi, informează variety.com, citată de Agerpres. El spune că va face un test ADN pentru a verifica acest lucru.

Woody Harrelson a confirmat spusele bunului său prieten şi coleg de breaslă, în cadrul unui interviu acordat în emisiunea „The Late Show With Stephen Colbert”.

„Ei bine, vă spun doar că există o anumită veridicitate în această idee, pentru că am vorbit cu mama Mac, mama legitimă a lui Matthew, iar ea ne-a anunţat o dată ceva... adică, e o nebunie!”, a spus starul hollywoodian.

„Eram în Grecia şi urmăream echipa Statelor Unite câştigând Cupa Mondială şi, nu ştiu cum a venit vorba, dar am spus ceva despre regrete. Am zis: 'Ştiţi, e ciudat că tatăl meu nu are niciun regret'. O ştiu pe mama lui Mac de mult timp, iar ea a spus: 'L-am cunoscut... pe tatăl tău'. Acele puncte de suspensie mi s-au părut puţin tulburătoare sau interesante. 'L-am cunoscut pe tatăl tău'”, a adăugat Woody Harrelson.

La fel ca în cazul versiunii relatate de Matthew McConaughey, Woody Harrelson a înţeles imediat că dezvăluirile făcute de mama colegului său de breaslă „erau pline de subînţelesuri”.

„În anul naşterii lui Matthew, cu nouă luni înainte, ea luase o pauză în relaţia pe care o avea cu presupusul lui tată, Jim”, a adăugat starul hollywoodian.

Recent, Matthew MacConaughey făcuse următoarea dezvăluire: „Tatăl lui Woody era într-un concediu în acelaşi timp în care mama şi tatăl meu treceau prin al doilea divorţ. Apoi, mai există şi anumite posibile chitanţe şi locuri din vestul statului Texas în care ar fi putut avea loc o reuniune, o întâlnire, un moment de 'cunoaştere'”.

Woody Harrelson a spus că a dorit să facă un test ADN pentru a afla cu certitudine dacă el şi Matthew McConaughey sunt fraţi biologici. Cei doi actori sunt prieteni de multă vreme şi au jucat împreună în filmul „EDtv” şi în serialul de mare succes „True Detective”. Ei intenţionează să joace din nou împreună, de această dată într-un serial de comedie al platformei Apple TV+, „Brother From Another Mother”, în care ar urma să interpreteze versiuni fictive ale lor înşişi, care decid să se mute alături de familiile lor sub acelaşi acoperiş într-o fermă din Texas.

„Voiam să mergem să facem un test ADN, dar, pentru el, asta ar avea o însemnătate mult mai mare. El simte că şi-ar pierde tatăl. Însă eu i-am spus că nu va fi aşa, ci că va câştiga un alt tată şi totodată un frate”, a declarat Woody Harrelson în aceeaşi emisiune TV.

Anterior, la începutul acestei luni, Matthew McConaughey făcuse următoarea declaraţie: „E puţin mai uşor pentru Woody să spună: 'Hai să facem testul ADN!'. Pentru că... ce ar avea el de pierdut? Însă este puţin mai greu pentru mine, atunci când îmi cere să fac asta. 'Ia stai puţin, încerci să-mi spui că tatăl meu nu este de fapt tatăl meu, după 53 de ani în care am crezut asta?'. Aşadar, pentru mine există mai multe lucruri care sunt în joc”.

