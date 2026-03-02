Zendaya şi Tom Holland s-au căsătorit în secret, susţine stilistul actriţei americane. „Nunta a avut deja loc, ați ratat-o”

Actorii Zendaya şi Tom Holland s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii de nuntă care a fost organizată în secret, a declarat Law Roach, stilistul actriţei şi cântăreţei americane, citat de Variety.

În timp ce se afla pe covorul roşu al galei SAG Actor Awards 2026, organizată duminică seară la Los Angeles, Law Roach a dezvăluit pentru Access Hollywood că „nunta a avut deja loc”.

„Aţi ratat-o”, a adăugat acelaşi stilist, care colaborează cu Zendaya de peste un deceniu.

Zendaya şi Tom Holland, ambii în vârstă de 29 de ani, s-au cunoscut în 2017 în timpul filmărilor de la lungmetrajul „Spider-Man: Homecoming”, iar chimia lor din timpul turneului de promovare a acelui film a dus la speculaţii conform cărora cei doi tineri actori aveau o relaţie romantică şi în viaţa reală.

Cu toate acestea, relaţia lor de cuplu a fost confirmată abia în iulie 2021.

De atunci, cei doi actori şi-au păstrat relaţia departe de luminile reflectoarelor, menţionând-o doar ocazional în interviuri sau pe reţelele de socializare.

Zendaya şi Tom Holland au reuşit să facă acest lucru în pofida faptului că au devenit între timp două dintre cele mai mari staruri de la Hollywood. Zendaya a apărut recent în producţii cinematografice foarte populare, precum „Dune: Part Two” (2024) şi „Challengers” (2023), în timp ce Tom Holland interpretează personajul Peter Parker în franciza „Spider-Man”.

Zendaya a purtat un inel cu diamant la gala Globurilor de Aur din ianuarie 2025, iar logodna lor a fost confirmată oficial în luna septembrie a aceluiaşi an.

Apoi, în februarie 2026, au apărut zvonuri potrivit cărora cuplul s-ar fi căsătorit în secret, după ce Zendaya a fost văzută purtând o verighetă de aur în locul acelui inel cu diamant.

Nici Zendaya, nici Tom Holland nu au confirmat deocamdată această informaţie.

Editor : Sebastian Eduard