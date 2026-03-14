Zmeura de Aur. Un film cu Ice Cube a câștigat aproape toate categoriile: „Dialoguri de mâna a doua, interpretare hilară”

„Războiul lumilor”– cu Ice Cube în rolul unui bărbat care trebuie să salveze umanitatea de o invazie extraterestră fără să părăsească biroul – a câștigat aproape toate premiile la ediția din acest an a Premiilor Razzie/Zmeura de Aur, pentru cele mai proaste filme din 2025, scrie BBC.

În timp ce Hollywoodul se pregătește să onoreze cele mai bune filme ale anului la Oscaruri duminică, filmul de pe Prime Video a primit cinci distincții nedorite – cel mai prost film, cel mai prost actor, cel mai prost regizor, cel mai prost scenariu și cel mai prost remake.

Organizatorii Razzie au declarat că filmul a devenit „un clasic al filmelor urâte aproape instantaneu”.

O declarație spune: „Distrugând complet romanul clasic al lui HG Wells, regizorul Rich Lee... a ales un truc caraghios, dialoguri de mâna a doua și o interpretare deosebit de hilară a protagonistului, Ice Cube, pentru a câștiga cel mai mare număr de statuete din 2025.”

Între timp, Rebel Wilson a câștigat premiul pentru cea mai proastă actriță pentru „interpretarea ei nu tocmai credibilă ca erou de acțiune în Bride Hard, cu ondulatoare de păr transformate în arme”.

Scarlet Rose Stallone, fiica veteranului actor Sylvester Stallone, a fost desemnată cea mai proastă actriță în rol secundar pentru filmul western Gunslingers.

Cei șapte pitici generați pe computer din remake-ul Disney din 2025 al filmului Albă ca Zăpada au împărțit premiul pentru cel mai prost actor în rol secundar, precum și pentru cea mai proastă combinație de pe ecran.

Au fost vești mai bune pentru Kate Hudson, care a primit „premiul Razzie pentru răscumpărare” – pentru cineva care s-a răscumpărat după ce a fost favorită la Razzie în trecut.

Hudson a mai fost nominalizată la trei premii Razzie – pentru „Music”, „Mother’s Day” și „My Best Friend’s Girl” – dar acum se bucură de o recunoaștere mai pozitivă după ce a fost nominalizată la Oscar pentru „Song Sung Blue” în acest an.

Lista completă a câștigătorilor Razzie:

• Cel mai prost film – War of the Worlds

• Cel mai prost actor – Ice Cube, War of the Worlds

• Cea mai proastă actriță – Rebel Wilson, Bride Hard

• Cel mai prost actor în rol secundar – Toți cei șapte pitici artificiali, Snow White

• Cea mai proastă actriță în rol secundar – Scarlet Rose Stallone, Gunslingers

• Cea mai proastă combinație de pe ecran – Toți cei șapte pitici artificiali, Albă ca Zăpada

• Cel mai prost prequel, remake, plagiat sau sequel – Războiul lumilor

• Cel mai prost regizor – Rich Lee, Războiul lumilor

• Cel mai prost scenariu – Kenny Golde, Marc Hyman, Războiul lumilor

• Mântuitoarea Razzie – Kate Hudson, Song Sung Blue

Editor : Sebastian Eduard