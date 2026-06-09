Sports Festival 2026: arena în care mișcarea devine spectacol!

Simona Halep, Nadia Comăneci, show-ul ecvestru Spirit of the Horse, competiții și 25 de sporturi de încercat gratuit

Sports Festival este evenimentul în care sportul se transformă într-o experiență completă: îl privești, îl încerci, îl simți aproape și ajungi să faci parte din energia lui. Timp de patru zile, între 11-14 iunie, la Cluj-Napoca, festivalul aduce împreună evenimente speciale, competiții, zone de inițiere, activări pentru publicul larg, concerte și întâlniri cu nume mari din sport

Ediția din acest an are unul dintre cele mai ample programe de până acum și pune în centru trei momente speciale: show-ul ecvestru Equestrian Grand Performance – Spirit of the Horse, evenimentul oficial de retragere al Simonei Halep și masterclass-ul susținut de Nadia Comăneci, într-un an care marchează 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria Jocurilor Olimpice. În jurul lor se așează competițiile, zonele de inițiere, activități pentru copii și familii și atmosfera care a făcut Sports Festival unic.

Trei motive pentru care merită să fii la Sports Festival

Momentele speciale ale ediției 2026 sunt dintre cele pe care nu le uiți ușor. Sunt întâlniri care aduc aproape campioni mari, dar și emoția aceea rară de a simți că faci parte dintr-un moment care va rămâne în amintirea tuturor.

Show-ul ecvestru Spirit of the Horse aduce surpriza unei experiențe rare pentru publicul din România și deschide festivalul într-o zonă care ține de spectacol, forță și eleganță. Retragerea Simonei Halep vine cu emoția unui moment istoric pentru tenisul românesc și cu încărcătura unei seri care va rămâne, foarte probabil, printre cele mai puternice nu doar din această ediție, ci din istoria sportului românesc. Iar masterclassul Nadia Comăneci aduce în festival nu doar un nume uriaș, ci și semnificația unei moșteniri care continuă să inspire, la 50 de ani de la momentul care a schimbat istoria gimnasticii.

Sportul pe care îl poți încerca, nu doar privi

Dincolo de marile evenimente, Sports Festival rămâne unul dintre puținele locuri în care sportul poate fi testat direct, fără complicații și fără presiune. În ediția din 2026, publicul va putea încerca gratuit 25 de sporturi, iar tocmai această parte a festivalului îl face atât de atractiv pentru familii, copii și pentru cei care vor pur și simplu să descopere ceva nou.

Aici stă una dintre marile forțe ale festivalului: nu vii doar să vezi ce fac alții, ci ai ocazia să intri și tu în joc. Pentru unii, asta înseamnă o zi activă și diferită. Pentru alții, poate fi începutul unei relații mai serioase cu sportul.

Provocări, competiții și atmosferă

Programul ediției 2026 îi include și pe cei care caută mai multă intensitate. Sports FIT Games și Adventure Arena completează zona de provocări, iar competițiile aduc împreună comunități foarte diferite: de la alergare și baschet 3x3 până la Cluj Cubing, fotbal pentru juniori și canicross. Tot in cadrul Sports Festival gasesti si zona DIGI Play Area unde esti invitat sa petreci timp alaturi de familie.

Un loc special îl are Crosul Supereroilor, una dintre competițiile deja apropiate de identitatea Sports Festival. Dincolo de cursă, el păstrează și legătura dintre mișcare și cauzele cu impact real, susținând și în 2026 Via Transilvanica.

Mai mult decât un festival sportiv

Sports Festival 2026 nu înseamnă doar competiții sau invitați speciali. Înseamnă și scena de pe platoul Cluj Arena, demonstrații, parada cluburilor sportive, activări pentru copii și concerte care dau întregului program o atmosferă de vară, de oraș și de comunitate.

Seara, după o zi plină de mișcare, poți rămâne în festival pentru concerte și pentru atmosfera de la scenă. Minelli, Loredana, Dirty Nano și MIRA sunt artiștii care vor închide zilele Sports Festival 2026 și vor duce mai departe ritmul unei ediții în care sportul și entertainmentul se întâlnesc foarte natural.

Sports Talks este o altă zona specială a festivalului în care, într-un cadru relaxat, de grădină de vară, publicul îi poate întâlni pe mari campioni și pe specialiști din sport. E locul în care îi poți asculta, le poți adresa întrebări, poți schimba câteva vorbe și, la final, poți pleca și cu o fotografie — o ocazie rară de întâlnire personală cu mari campioni.

De ce merită Sports Festival 2026

În forma în care a ajuns astăzi, Sports Festival este mai mult decât un program de evenimente. Este un loc în care sportul poate fi văzut, trăit, încercat și înțeles mai de aproape. Iar ediția 2026 pare să ducă această idee și mai departe: mai multă emoție, mai multă participare, mai multe motive să fii acolo.

Editor : A.D.V.