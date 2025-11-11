Știința, sărbătorită în Destiny Park

Ziua Mondială a Științei pentru pace și dezvoltare este recunoscută la nivel internațional pe data de 10 noiembrie, iar copiii care trec prin Destiny Park învață despre știință, dar și despre ce presupune dezvoltarea armonioasă.

"Noi încurajăm copiii să descopere știința. Este un lucru foarte important. Ați văzut un laborator de chimie unde cei mici învață din tainele chimiei, dar avem multe activități care au legătură cu descoperirea, cu știința și cu cercetarea”, ne-a declarat Ana-Maria Pascaru, director de marketing al parcului tematic.

Editor : B. G.