SWITCH DAY revine la DIGI: o zi, toate perspectivele

Pe 7 octombrie, Digi FM, PRO FM, Digi24 și Digi Sport își schimbă, din nou, vocile, rolurile și locurile. Pentru o zi, nimic nu mai este chiar acolo unde știai că este.

V-ați obișnuit să-i auziți dimineața la radio, să-i vedeți la pupitrul știrilor sau să-i urmăriți comentând cele mai importante evenimente sportive. Dar cum ar fi să-i întâlniți într-un cu totul alt loc?

Pe 7 octombrie, SWITCH DAY revine pentru cea de-a doua ediție și aduce din nou împreună toate brandurile media din universul Digi: Digi FM, PRO FM, Digi24 și Digi Sport. Timp de o zi, vocile și fețele pe care publicul le cunoaște foarte bine își schimbă rolurile, microfoanele și studiourile.

Prezentatorii de radio ajung în televiziune și online, jurnaliștii TV vin la radio, realizatorii schimbă stațiile între ei, iar publicul are ocazia să descopere oameni și programe familiare într-o ipostază complet nouă.

O singură zi. Toate perspectivele.

De la primele ore ale dimineții, schimbările încep să se vadă. Andreea Trușcă, de la Digi Sport, ajunge la microfonul PRO FM, Liza Săbău poate fi urmărită la Digi24, iar Vlad Craioveanu își mută energia din radio în studioul Digi24. Ionuț Bodonea ajunge, la rândul său, la Digi24, în timp ce Oana Zamfir schimbă pentru o zi diminețile Digi FM cu știrile sportive de la Digi Sport.

Și acestea sunt doar câteva dintre mutările zilei. Pe parcursul lui 7 octombrie, programul tuturor stațiilor va fi presărat cu astfel de schimbări, întâlniri și apariții neașteptate.

Pentru cei care ascultă PRO FM, va fi o zi în care vocile cunoscute pot apărea la Digi FM. Pentru ascultătorii Digi FM, o zi în care oamenii pe care îi aud zi de zi pot fi văzuți la Digi24 sau la Digi Sport. Iar pentru telespectatorii Digi24 și Digi Sport, o zi în care fețele de pe ecran ajung, pentru câteva ore, în spatele unui microfon de radio.

Este, de fapt, ideea din spatele SWITCH DAY: schimbăm locurile, nu și ceea ce ne definește.

Fiecare brand își păstrează personalitatea, stilul și publicul, dar pentru o zi granițele dintre radio, televiziune și online dispar. Este un experiment care pune în aceeași poveste știrile, sportul, muzica și entertainmentul și le oferă publicului dintr-o perspectivă nouă.

„SWITCH DAY” este mai mult decât un schimb de roluri. Este o demonstrație, în direct, a ceea ce înseamnă să faci parte din același univers media: să te poți muta dintr-un studio în altul, de la radio la TV, de la sport la știri și de la un microfon la altul, păstrând aceeași conexiune cu oamenii.

Iar dacă prima ediție ne-a arătat că vocile cunoscute pot suna foarte bine și în locuri neașteptate, ediția din 7 octombrie vine cu și mai multe schimbări, întâlniri și surprize.

Pe 7 octombrie, țineți radioul și televizorul pornite.

Pentru că, timp de o zi, avem aceeași voce, dar o veți auzi din toate perspectivele.

SWITCH DAY

O zi. Toate perspectivele. DIGI.

Editor : A.D.V.