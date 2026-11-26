Sezonul târgurilor de Crăciun continuă în România, odată cu deschiderea unor noi atracții dedicate sărbătorilor de iarnă. În București, West Side Christmas Market își deschide porțile joi, 26 noiembrie, în Parcul Drumul Taberei, iar o zi mai târziu va fi inaugurat târgul din Piața Constituției. În zilele următoare, Brașov, Oradea și Piatra-Neamț se vor alătura orașelor care au dat deja startul festivităților încă de la jumătatea lunii.

Tot pe 27 noiembrie este programată și aprinderea iluminatului festiv în București, moment care marchează începutul oficial al sezonului sărbătorilor de iarnă în Capitală.

Cele mai mari târguri de Crăciun din București

West Side Christmas Market din Parcul Drumul Taberei

West Side Christmas Market 2026 se deschide joi, 26 noiembrie, în Parcul Drumul Taberei din Sectorul 6 al Capitalei și va putea fi vizitat până pe 27 decembrie.

În prima zi, programul începe la ora 17:00, iar luminile festive vor fi aprinse la ora 19:45. Printre atracțiile târgului se numără patinoarul, caruselul, trenulețul, roata panoramică, sania VR, Labirintul și Banca Zburătoare. Pentru copii vor fi amenajate Căsuța lui Moș Crăciun, ateliere creative și activități tematice.

Accesul este gratuit, însă unele atracții se plătesc separat. Programul este de luni până vineri, între orele 15:00 și 22:00, iar în weekend și în zilele de sărbătoare, între 11:00 și 22:00.

Târgul de Crăciun București din Piața Constituției

Târgul de Crăciun București 2026 își deschide porțile vineri, 27 noiembrie, în Piața Constituției, unde va putea fi vizitat până pe 27 decembrie.

Evenimentul va reuni 133 de căsuțe cu produse tradiționale, obiecte artizanale, decorațiuni, cadouri și preparate specifice Crăciunului. Printre principalele atracții se vor număra bradul festiv, cu o înălțime de aproximativ 30 de metri, roata panoramică, caruselul și trenulețul.

Vizitatorii vor putea descoperi și Casa lui Moș Crăciun, unde copiii vor participa la ateliere și activități tematice. Programul va include concerte și spectacole, iar accesul la târg este gratuit.

În ziua inaugurării, programul începe la ora 17:00, iar în restul perioadei târgul poate fi vizitat de luni până vineri, între 12:00 și 22:00, și în weekend, între 10:00 și 22:00.

Târguri de Crăciun care urmează să se deschidă în alte orașe din țară

Târgul de Crăciun din Piatra-Neamț

Târgul de Crăciun din Piatra-Neamț este programat să se deschidă pe 26 noiembrie 2026, în zona Curții Domnești, și va rămâne deschis până pe 10 ianuarie 2027.

Centrul orașului va fi decorat pentru sărbătorile de iarnă, iar vizitatorii vor putea descoperi căsuțe cu produse de sezon, cadouri, obiecte artizanale și preparate tradiționale. Evenimentul este dedicat atât localnicilor, cât și turiștilor care aleg să viziteze orașul în perioada Crăciunului.

Târgul de Crăciun din Brașov

Târgul de Crăciun din Brașov își deschide porțile pe 27 noiembrie 2026 și va putea fi vizitat până pe 3 ianuarie 2027. Evenimentul se desfășoară în Piața Sfatului, Piața Sfântul Ioan și zona Rectoratului.

Vizitatorii vor găsi căsuțe cu produse artizanale, cadouri, decorațiuni și preparate tradiționale. Centrul istoric al orașului va fi decorat cu instalații luminoase, iar atmosfera de sărbătoare va fi completată de evenimente și momente artistice.

Un moment important este programat pe 30 noiembrie, de la ora 17:00, când vor fi aprinse luminile festive și cele ale bradului de Crăciun din Piața Sfatului.

Târgul de Crăciun din Oradea

La Oradea, Târgul de Crăciun se deschide pe 27 noiembrie și va rămâne deschis până pe 26 decembrie 2026. Evenimentul se desfășoară în Piața Unirii, Piața Ferdinand și Piața Independenței.

Vizitatorii vor putea descoperi căsuțe cu produse artizanale, decorațiuni, cadouri și bunătăți de sezon. Printre atracții se numără roata panoramică, bradul de Crăciun și Căsuța lui Moș Crăciun.

Piața Independenței va găzdui zona gastronomică, unde vor putea fi găsite preparate și specialități culinare.

Târgul de Crăciun din Timișoara

Târgul din Timișoara este programat să se deschidă la finalul lunii noiembrie, pe 29 noiembrie 2026, și va rămâne deschis până pe 7 ianuarie 2027.

Evenimentul va anima mai multe zone centrale ale orașului, printre care Piața Victoriei, Piața Libertății, Piața Sfântul Gheorghe, Piața Unirii și Parcul Central.

Vizitatorii vor putea găsi căsuțe cu produse tradiționale, obiecte artizanale, decorațiuni, cadouri și preparate culinare. Programul va include concerte, spectacole și activități organizate în spațiile centrale ale orașului.

Târguri de Crăciun deja deschise din România

Mai multe orașe din țară au dat deja startul sărbătorilor de iarnă, iar evenimentele organizate în această perioadă oferă experiențe diferite pentru vizitatori de toate vârstele.

Târgul de Crăciun din Craiova

Deschis pe 13 noiembrie 2026, Târgul de Crăciun din Craiova poate fi vizitat până pe 3 ianuarie 2027. Ediția din acest an, desfășurată sub tema „Tărâmul Elfilor”, transformă centrul orașului într-un decor de poveste, cu instalații spectaculoase, personaje tematice și atracții dedicate întregii familii.

Printre punctele de interes se numără Fabrica de Jucării a lui Moș Crăciun, bradul traversat de un trenuleț și sania zburătoare, care are reprezentații zilnice. Vizitatorii pot explora și căsuțele cu produse artizanale, dulciuri și preparate tradiționale, în timp ce programul de funcționare se întinde până la ora 22:00 în timpul săptămânii și până la 23:00 în weekend.

Târgul de Crăciun din Sibiu

Piața Mare din Sibiu găzduiește, începând cu 13 noiembrie, una dintre cele mai cunoscute destinații de iarnă din România. Târgul rămâne deschis până pe 3 ianuarie 2027, iar vizitatorii găsesc aici decorațiuni festive, produse artizanale, cadouri și specialități culinare de sezon.

Printre atracțiile principale se numără roata panoramică, caruselul, patinoarul și Căsuța lui Moș Crăciun. Decorul arhitectural al centrului istoric completează atmosfera evenimentului, care atrage atât localnici, cât și turiști din țară și din străinătate.

Târgul de Crăciun din Arad

La Arad, sărbătorile de iarnă au început pe 14 noiembrie, iar evenimentul va continua până pe 10 ianuarie 2027. Amenajat în Piața Catedralei, Parcul Reconcilierii și pe platoul din fața Palatului Administrativ, acesta extinde atmosfera festivă în mai multe zone centrale ale orașului.

Oferta include produse tradiționale, obiecte handmade, decorațiuni și cadouri, alături de preparate culinare și băuturi calde. Pentru familiile cu copii sunt disponibile atracții precum caruselul, roata panoramică și patinoarul artificial.

Târgul „Poveste de Crăciun” de la Opera Comică pentru Copii din Capitală

Organizat în Grădina Operei Comice pentru Copii, evenimentul „Poveste de Crăciun” și-a deschis porțile pe 20 noiembrie 2026 și va putea fi vizitat până pe 22 decembrie. Conceptul este dedicat în special familiilor și propune un program de divertisment care îmbină activitățile recreative cu experiențele artistice.

Printre atracțiile pregătite se numără patinoarul acoperit, roata panoramică, caruselul și derdelușul, precum și atelierele creative și spectacolele pentru copii. Accesul în grădină este gratuit, iar participarea la atracțiile și activitățile cu plată se face pe baza tichetelor OCC.

Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca

La Cluj-Napoca, „Planeta Crăciun” a început pe 20 noiembrie 2026, în Piața Unirii, și va rămâne deschisă până pe 1 ianuarie 2027. Evenimentul aduce în centrul orașului căsuțe cu produse artizanale, cadouri, dulciuri și preparate specifice sezonului.

Programul este completat de atracții precum roata panoramică, caruselul și sania lui Moș Crăciun, dar și de spectacole de lumini, concerte și activități pentru copii. Piața Unirii devine astfel unul dintre principalele puncte de întâlnire pentru cei care vor să se bucure de atmosfera sărbătorilor.

Târgul de Crăciun din Alba Iulia

În Alba Iulia, evenimentul dedicat sărbătorilor de iarnă a început pe 20 noiembrie 2026 și va continua până pe 10 ianuarie 2027. Amplasat în Piața Cetății, în interiorul Cetății Alba Carolina, acesta valorifică decorul istoric al orașului și îl completează cu amenajări specifice sezonului festiv.

Vizitatorii pot descoperi căsuțe cu produse de sezon, obiecte decorative, cadouri și preparate tradiționale, într-un cadru care îmbină patrimoniul arhitectural cu atmosfera Crăciunului. Evenimentul reprezintă și un punct de atracție pentru turiștii care aleg să viziteze cetatea în perioada sărbătorilor.

Programul târgurilor de Crăciun din România poate fi actualizat pe parcursul sezonului, în funcție de anunțurile organizatorilor. Informațiile privind orarul de vizitare, activitățile și atracțiile disponibile pot fi consultate pe paginile oficiale ale fiecărui eveniment.

Editor : M.C.