Un nou parc de edutainment își va deschide porțile, în curând, la Iași

După succesul înregistrat în Capitală, Destiny Park, cel mai mare parc de educație prin joacă din Europa de Est, își deschide porțile în Moldova cu o infrastructură modernizată și noi ateliere interactive.

Conceptul revoluționar de edutainment — îmbinarea armonioasă dintre educație și divertisment — face un pas major spre regiunea Moldovei. După patru ani de succes la București, Destiny Park își extinde amprenta la Iași, oferindu-le copiilor ocazia de a experimenta meseriile de mâine într-un oraș la scară mică, conceput special pentru ei.

Inițiatorii proiectului au prezentat în exclusivitate stadiul lucrărilor de pe șantierul din Iași. Echipa de management și ambasadorii brandului au efectuat primul tur ghidat al spațiului aflat în plină amenajare, evidențiind modul în care acest parc va schimba dinamica activităților extrașcolare din regiune.

Edutainmentul nu reprezintă doar o alternativă de petrecere a timpului liber, ci un pilon esențial în dezvoltarea timpurie. Prin simularea unor situații reale de viață, copiii își dezvoltă abilități fundamentale: responsabilitatea, gândirea critică, colaborarea și lucrul în echipă.

„Impactul unui parc de edutainment în regiunea Moldovei poate fi uriaș, în contextul în care în această regiune oferta educațională alternativă pentru copii este foarte limitată. Copiii pot dezvolta aici abilități precum responsabilitatea, gândirea critică, colaborarea, lucrul în echipă”, a declarat cu această ocazie Urania Cremene, specialist în parenting și ambasador Destiny Park.

Editor : A.D.V.