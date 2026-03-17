Urania Cremene: „Rolul nostru ca părinți este acela de a-i ajuta pe copiii noștri să devină cea mai bună versiune a lor”

Destiny Park e locul cel mai potrivit în care copiii ar trebui să înceapă să facă primi pași spre viitorul lor, cel în care descoperă, cu bucuria specifică jocului, domeniile care îi interesează, care le captează atenția și le solicită mintea și îndemânarea.

”Suntem în Destiny Park și scopul acestui parc este tocmai de a-i ajuta pe părinți, să-i ajute pe copii să-și găsească calea. Eu spun de foarte multe ori că rolul nostru ca părinți este acela de a-i ajuta pe copiii noștri să devină cea mai bună versiune a lor. Ce înseamnă să devină cea mai bună versiune a lor? Înseamnă să le înțelegem unicitatea, să înțelegem care sunt lucrurile care le plac. Adevărul este că nu știm cu ce se vor ocupa copiii noștri peste 10 sau 15 ani. Ce știm, în schimb, este felul în care le-au sclipit ochișorii în momentul în care au făcut o activitate sau alta”, Urania Cremene, specialist în parenting.

