A început vânătoarea de vacanțe la promoție: „Cine știe când are concediu, acum e momentul să rezerve”. Destinații preferate de români

Ne mai despart câteva luni de vacanța de vară, dar acum e cea mai bună perioadă pentru a ne achiziționa un sejur. Turcia și Grecia rămân cele mai căutate destinații. Cu ofertele early booking, tarifele pornesc de la 300 de euro de persoană. Cei care vor să prindă cele mai bune prețuri și-au cumpărate deja vacanța și pentru 2027.

Monica și soțul ei merg în fiecare an într-o vacanță exotică. Anul acesta au profitat de ofertele early booking pentru un sejur în Bali.

-Prețurile sunt așa ș-așa, se putea și mai bine. Caut Bali, îmi place să călătoresc în toată lumea. Vrem să mergem în septembrie și ar fi în jur de 2.000 de euro plus, minus cu excursiile opționale pe care ți le alegi.

Unii deja caută destinația pentru trecerea dintre ani.

Turcia, Tunisia, Grecia și insululele spaniole sunt cele mai căutate de românii. În această perioadă sunt și cele mai bune prețuri pentru sejururi.

Cosmin Marinof - CEO agenție de turism: Pe lângă discount-urile early booking, unii hotelieri au venit și cu promoții, discounturi în plus față de early booking. Cine știe când are concediu, acum e momentul să rezerve. Sunt avansuri de 50-100 euro. Plătești acum avans mic și restul la vară. Tarifele încep de la 299 euro de persoană, ca atare, o familie cu 2 copii probabil că undeva la 1.000 euro 7 nopți.

În ceea ce privește vacanța de Paște, sejururile în Turcia și Egipt pornesc de la 500 de euro de persoană. Cei care vor o destinație exotică, plătesc pentru 7 nopți de cazare 1.000 de euro de persoană.

Între timp, țara noastră încearcă să atragă mai mulți străini. Opt parcuri tematice și de aventură din Transilvania și alte zone turistice s-au reunit într-o asociație pentru o promovare mai bună.

Adrian Onțică - manager parc aventură: Și am zis că împreună putem să fim mai puternici și să facem un citybreak în care, în partea de incoming, turiștii străini să vină în țara noastră. În mod normal, un parc are 40 de lei, 8 euro, intrarea ceea ce e puțin pentru vestul Europei. Cred că cu 2000 lei, o familie poate să facă un city break în România, să viziteze parcurile tematice.

Editor : A.P.