Live TV

Anul 2025 a fost unul record pentru turismul bulgar. Un milion de turiști au venit din România, cel mai mare înregistrat vreodată

Data publicării:
Litoral Bulgaria
Foto: Profimedia

Bulgaria a înregistrat anul trecut un număr record de turişti din România, conform celor mai recente date ale Institutului Naţional de Statistică, informează Novinite.

Numărul înnoptărilor turiştilor români în facilităţile de cazare bulgare a ajuns la aproape un milion în 2025, un avans de 8,5% comparativ cu 2024. Este cel mai mare număr de turişti din România înregistrat vreodată şi indică o creştere remarcabilă, de 51,2% faţă de nivelul din 2019, înaintea pandemiei.

Ministrul Turismului în exerciţiu Miroslav Borsos a subliniat că aceste rezultate sunt dovada eforturilor concentrate ale Ministerului de a poziţiona Bulgaria ca destinaţie preferată printr-un marketing strategic şi parteneriate internaţional solide. El a declarat că vizitatorii din România sunt atraşi de varietatea, calitatea şi experienţele autentice din Bulgaria, dând asigurări că vor fi luate măsuri în vederea îmbunătăţirii în continuare a ofertei turistice.

În linie cu aceste obiective, Bulgaria îţi prezintă potenţialul turistic la ediţia din februarie a Târgului de Turism al României (TTR). Standul ţării, realizat cu un nou concept vizual, subliniază amestecul de tradiţie şi modernitate. Vizitatorii pot explora diversitatea ofertelor Bulgariei, de la turismul cultural şi urban la cel din sezonul estival şi de iarnă, experienţele ecologice, demonstrând că Bulgaria este o destinaţie turistică pe tot parcursul anului.

O atenţie specială este acordată moştenirii culturale, inclusiv meşteşugurile. Cimpoiul bulgăresc şi tradiţia interpretării la cimpoi au fost incluse oficial pe Lista Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO.

Borsos a subliniat că designul inovativ al standului naţional reflectă direcţia turismului bulgar: o combinaţie de tendinţe moderne, tradiţii şi identitate naţională.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tanczos barna
1
Vicepremierul Tanczos Barna: Cred că Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de...
drujba
2
Rusia a aruncat în aer „Prietenia”. Prin această conductă primeau petrol Ungaria și...
marcel ciolacu sustine un discurs
3
Dragoş Pîslaru: Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul nostru minune de la Buzău
medici in spital
4
Rogobete vrea să-i dea afară pe medicii care lucrează la privat în timpul programului de...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
5
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face...
Cu ce a ajuns să se ocupe, după ce a fost violată după participarea la JO. ”Prietenii nu mai vorbesc cu mine din cauza asta”
Digi Sport
Cu ce a ajuns să se ocupe, după ce a fost violată după participarea la JO. ”Prietenii nu mai vorbesc cu mine din cauza asta”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
United,States,Of,America,And,Romania's,Flags,Are,Seen,During
România poate deveni un partener critic pentru SUA. Bogdan Ivan: „Suntem pe primul loc în UE în materie de minerale rare”
Portul Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova. Foto: site-ul portului
Guvernul face precizări privind cumpărarea Portului Giurgiulești din Republica Moldova
Zonele cele mai poluate din România. Foto Getty Images
Harta calității aerului în orașele din România: Bucureștiul, pe „lista neagră” a poluării. Ce spun experții Agenției pentru Mediu
Fitch logoul agentiei
Fitch va anunța astăzi, 13 februarie, evaluarea ratingului României. Expert: „Retrogradarea este puțin probabilă”
Lukoil
Guvernul Bolojan a instituit „supravegherea extinsă” asupra grupului Lukoil. Ce presupune asta
Recomandările redacţiei
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen, la Conferința de Securitate de la Munchen...
operator drona ucraina
Militarii NATO, învinși de ucraineni. Un exercițiu a arătat cum o...
BUCURESTI - PALATUL COTROCENI - CONFERINTA - ROMANIA SI OCDE - 2
Ciolacu, ieșire nervoasă după revizuirea făcută de INS: Ilie...
militari români
Cum răspunde ministrul Radu Miruţă acuzaţiilor că România cumpără...
Ultimele știri
Mark Rutte: Nimeni în Europa nu vorbeşte despre înlocuirea umbrelei nucleare americane
Zelenski: SUA revin mereu în discuții la subiectul concesiilor, dar deseori sunt numai în ceea ce privește Ucraina, nu Rusia
Ciolacu, nemulțumit după prezidențiale: „Eu am demisionat, nu l-am văzut pe Bolojan sau Kelemen
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Coșmarul operațiilor pentru o actriță britanică. Încearcă să-și reconstruiască fața, după ani de vicii...
Cancan
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
Fanatik.ro
Insula spectaculoasă pe care a deținut-o fosta iubită a lui Gerard Pique, scoasă la vânzare pe o sumă uriașă...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Veşti proaste despre accidentarea horror a jucătorului de la Universitatea Craiova: “Nu îmi pun speranţe să...
Adevărul
Rezultat uluitor pentru echipajul de bob al României la Jocurile Olimpice. Tricolorii i-au băgat în sperieți...
Playtech
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi...
Digi FM
O influenceriță a murit la două zile după ce s-a filmat mâncând o creatură marină. Ce i-a adus sfârșitul atât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Împușcată mortal în propria mașină, în plină zi, la 28 de ani! Criminalul a fost identificat
Pro FM
Talentul ascuns al Mădălinei Ghenea. Ce au descoperit abia acum fanii despre românca din Italia: „Fac asta de...
Film Now
Cum arată azi nepoata lui Rose din Titanic. De 25 de ani e soția regizorului James Cameron
Adevarul
Medicamentele care vor fi retrase de pe piața din UE din cauza riscurilor pentru creier
Newsweek
Casa de pensii recunoaște că se confruntă probleme grave. 3 categorii de pensionari pierd bani la pensie.
Digi FM
Țara cu cea mai îmbătrânită populaţie activă din Uniunea Europeană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Riscul de Alzheimer, redus cu aproape 40% printr-un obicei simplu practicat toată viața
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Iubirile lui Brad Pitt. Starul din „F1”, povești de amor și căsnicii cu unele dintre cele mai frumoase...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online