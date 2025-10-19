Vestea că ar putea merge la plajă, din 2026, fără să plătească șezlonguri sau baldachine îi bucură deopotrivă și pe localnici, și pe turiști. „Ar fi trebuit să fie așa încă de la început”, spun aceștia. Și primarii din stațiunile de litoral spun că proiectul e de bun augur și fac deja planuri de amenajare. Miercuri, Parlamentul a votat un proiect de lege prin care 20% din plajele litoralului pot deveni publice, fără activități comerciale. Primăriile vor fi responsabile de curățenie, cabine de schimb, dușuri și accesul persoanelor cu dizabilități. Proiectul merge la promulgare la președintele României.

Odată cu următorul sezon estival, primăriile de pe litoral ar putea lua în administrare de la Apele Române 20% din suprafața plajelor. Acestea ar urma să fie cu acces gratuit pentru public, iar oamenii se vor putea relaxa în voie pe prosop sau cearșaf, fără să plătească.

„Aici, în Costinești, după ce lucrările de reabilitare se vor încheia, plaja va avea 26 de hectare. Asta înseamnă că primăria ar putea obține peste 5 hectare, pe care să le transforme în plajă publică gratuită”, transmite jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu.

Primăriile nu vor putea să închirieze porțiunile de plajă altor persoane și nici să perceapă taxă pentru șezlonguri. În schimb, trebuie să asigure curățenia, să monteze dușuri, cabine de schimb și să faciliteze accesul pentru persoanele cu dizabilități.

„Chiar ne bucurăm! De vara viitoare, vom avea plaje libere pentru turiști, pentru activități culturale și sportive și chiar vom amenaja. Este un model normal și așa a fost și înainte, dacă ne aducem aminte de când eram mici”, spune Dumitru Jeanu, primarul din Costinești.

Și turiștii sunt încântați de proiect.

„Mi se pare o idee bună și ar fi trebuit să fie așa încă de la început. Plaja trebuie să aparțină și localnicilor, și turiștilor”, e de părere un turist.

„Aproape toate plajele sunt publice, dar nu avem prea multe facilități. Avem doar nisip și rareori găsim câte un duș”, spune un turist din Polonia despre plajele de la ei.

Legea a fost votată miercuri, 15 octombrie, în Parlament. Astfel, România va intra în rândul altor țări europene care oferă acces liber la plaje amenajate.

„Am uitat să ne mai gândim și la localnici sau chiar și la turiștii care nu doresc să stea pe un șezlong sau pe un baldachin. De aceea am considerat că este necesar să intervenim și să creăm această posibilitate legală, ca primăriile să poată solicita o suprafață de plajă pentru a se înființa plaje publice”, spune Daniel Georgescu, inițiatorul proiectului.

Legea mai prevede și amenzi de 1.000 de lei pentru toți cei care aruncă gunoaie pe plajă și în apă.

„Este posibil să ducă la o reducere a numărului de deșeuri de pe plajă. Nu toți suntem responsabili și atunci, inevitabil, trebuie să existe sancțiuni pentru că nu este altă soluție”, e de părere biologul marin, Răzvan Popescu Mirceani.



Amenzile vor fi date turiștilor pentru orice tip de gunoi: hârtie, plastic, sticlă, metal sau textile.

reporter: Iulia Stanciu

operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia