Avertisment. Vacanțe mai scumpe anul viitor, deși scade TVA

Vacanţele s-ar putea să ne coste mai mult la anul. Reducerea Taxei pe Valoarea Adăugată va fi anulată de inflaţia în creştere şi de promisiunea guvernului că măreşte salariul minim pe economie, socotesc patronii din turism.

De la 1 noiembrie, cota de TVA în turism scade de la 9 la 5% pentru cazare, restaurant şi catering. Orice reducere a presiunii fiscale stimulează afacerile, spun patronii din industrie. Asta nu înseamnă că măsura vine la pachet cu scăderi de preţuri. Dimpotrivă, anul 2019 s-ar putea să aducă majorări.

„Tarifele vin ca rezultat al raportului cerere şi ofertă. Dacă cererea pe piaţă va fi mare, atunci sigur că preţurile nu vor scădea. Dacă cererea va scădea, atunci vom avea o plajă mai mare în care să ne mişcăm afacerile noastre”, spune Călin Ile, preşedinte Federației Industriei Hoteliere.

„Vom vedea dacă vom fi martorii anumitor schimbări simţitoare. Experienţa altor ani ne arată că ar putea influenţa preţurile de anul viitor”, spune Anita Panait, director executiv HORECA.

Unul dintre motivele pentru care am putea asista la majorări de preţuri este salariul minim brut pe economie, programat să crească anul viitor de la 1.900 de lei la 2050. Deci, se măresc cheltuielile cu personalul. În plus, patronii de hoteluri şi restaurante se uită cu groază şi spre rata inflaţiei. Anul acesta, rata inflaţiei a atins cel mai mare nivel al ulimilor cinci ani, 5,2%.

„Văd că am şi o inflaţie. Prin urmare, s-ar putea, ca manager, să păstrez cota de 5%, mulţumesc Guvernului că mi-a acordat-o, dar s-ar putea să măresc preţurile la vânzare pentru că doresc să am aceeaşi marjă de profit întrucât am avut cheltuieli mai mari”, spune Adrian Benţa, analist fiscal.

În 2017, piaţa industriei hoteliere şi a serviciilor alimentare a ajuns la aproape un miliard de euro. Cu toate acestea, criza de personal este uriaşă.

Anton Băncilă este maestru cofetar de cincizeci de ani, iar timp de aproape două decenii a făcut deserturi pentru familia Ceauşescu. El crede că tinerii sunt descurajaţi de stat să aleagă o astfel de meserie.

„Nu se pot pregăti pentru că au dispărut şcolile profesionale”, spune Anton Băncilă, maestru cofetar.

În prezent, în acest domeniu lucrează peste o sută de mii de persoane, iar deficitul de personal se ridică la 50 de mii de angajaţi.

