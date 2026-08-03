Băi sub stele, yoga cu capre și spa-uri cu bere: cele mai bizare tendințe de wellness care atrag turiști din întreaga lume

Vacanțele de wellness nu mai înseamnă doar masaje, saună și ședințe de yoga. Tot mai mulți turiști caută experiențe inedite, de la băi în nisip vulcanic și spa-uri cu bere până la ceremonii cu cacao, observarea stelelor și chiar yoga alături de capre. Industria wellness-ului, evaluată la trilioane de euro la nivel global, transformă aceste practici neobișnuite în atracții turistice tot mai căutate, arată Euronews.

Wellness-ul se reinventează

Weekendurile la spa și retreaturile clasice de yoga nu mai sunt suficiente pentru turiștii aflați în căutarea unor experiențe memorabile. Industria globală a wellness-ului, evaluată la câteva trilioane de euro, se orientează către concepte care depășesc ideea tradițională de relaxare și pun accent pe experiențe neobișnuite.

Retragerile dedicate somnului, băile de pădure, scufundările în apă rece și detoxifierea digitală sunt deja bine cunoscute. În schimb, noile tendințe merg și mai departe, propunând activități care, până nu demult, păreau de neimaginat.

Băile în nisip vulcanic, o tradiție japoneză

În anumite regiuni din Japonia, turiștii pot experimenta „sunamushi”, un ritual tradițional care presupune îngroparea corpului, până la nivelul gâtului, în nisip vulcanic încălzit natural.

Participanții se întind pe plajă, iar personalul îi acoperă cu grijă cu nisip fierbinte, lăsând doar capul la vedere.

Se spune că temperatura ridicată stimulează circulația sângelui, relaxează musculatura și induce o stare profundă de calm. Greutatea nisipului creează, totodată, senzația de a fi învelit într-un cocon.

Deși experiența poate părea neobișnuită, pentru mulți vizitatori reprezintă una dintre cele mai autentice tradiții japoneze dedicate stării de bine.

Ritualuri spa cu lapte de măgăriță și cacao

La hotelul Il Salviatino, o vilă florentină din secolul al XV-lea înconjurată de grădini, tratamentele spa sunt inspirate din ritualuri antice de înfrumusețare și folosesc ingrediente mai puțin obișnuite.

Unul dintre cele mai populare tratamente este ritualul cu lapte de măgăriță, inspirat de practicile atribuite Cleopatrei. Bogat în vitamine și substanțe nutritive, laptele este folosit pentru hidratarea și revitalizarea pielii.

O altă experiență este ceremonia cu cacao, un ritual inspirat din alchimie, conceput pentru a favoriza relaxarea și echilibrul emoțional.

Oferta este completată de terapii cu cristale, elixiruri botanice personalizate și tratamente pe bază de plante medicinale.

„Baia de stele”, noua alternativă la baia de pădure

Dacă „baia de pădure” este deja o practică populară, o nouă tendință câștigă teren: „baia de stele”.

Conceptul presupune petrecerea timpului sub un cer nocturn lipsit de poluare luminoasă, departe de telefoane și alte dispozitive electronice, pentru a reduce stresul și a favoriza relaxarea.

Tot mai multe hoteluri și centre de wellness organizează plimbări nocturne, sesiuni de observare a cerului și experiențe dedicate astronomiei.

La hotelul 3100 Kulmhotel Gornergrat, din Elveția, oaspeții pot admira cerul din unul dintre cele mai înalte observatoare astronomice din Europa, iar în Islanda, Hotelul Rangá oferă acces la propriul observator, unde pot fi admirate Calea Lactee și, în condiții favorabile, aurora boreală.

Spa-uri cu bere

Una dintre cele mai surprinzătoare tendințe vine din Cehia, unde spa-urile cu bere atrag turiști din întreaga lume.

Experiența constă într-o baie într-o cadă din lemn umplută cu apă caldă, hamei, orz și drojdie – ingredientele folosite la fabricarea berii. În același timp, vizitatorii pot savura o halbă de bere proaspătă direct de la robinetul amplasat lângă cadă.

Susținătorii acestei terapii afirmă că băile contribuie la relaxare și lasă pielea mai fină, însă pentru mulți principala atracție rămâne caracterul inedit al experienței.

Yoga cu capre

Una dintre cele mai populare și amuzante tendințe din ultimii ani este yoga cu capre.

În timpul ședințelor, participanții execută posturile obișnuite de yoga, în timp ce caprele se plimbă liber printre ei, se urcă pe saltele, le rod hainele sau chiar se cațără pe spatele celor aflați în exerciții.

Scopul nu este perfecționarea tehnicilor de yoga, ci relaxarea prin joacă și interacțiunea cu animalele.

Pentru cei care consideră retreaturile tradiționale prea rigide, yoga cu capre oferă o experiență mult mai relaxată și plină de umor. La urma urmei, este greu să te gândești la e-mailurile de la serviciu atunci când un ied încearcă să se urce pe umerii tăi.

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Editor : C.A.