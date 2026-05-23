Bucureștiul și alte șapte orașe est-europene, în topul destinațiilor city-break ieftine recomandate britanicilor în 2026

Data publicării:
Panorama aeriană a Bucureștiului Foto: Shutterstock

Bucureștiul și alte șapte orașe din Europa de Est domină topul celor mai bune noi destinații city-break de anul acesta, realizat pe baza raportului calitate-preț de către Poșta britanică (Post Office, o organizație deținută de guvern, dar diferită de Royal Mail, n.r.) și publicat în tradiționalul său Barometru al costurilor urbane. Pe primul loc în acest top se află Sarajevo.

În cel mai recent Barometru al costurilor urbane al Poștei, cinci orașe emergente au fost evidențiate ca având cel mai bun raport calitate-preț dintre cele 50 de destinații studiate, un număr record, în timp ce opt dintre primele zece locuri au fost dominate de Europa de Est. Barometrul compară costul total al cheltuielilor turistice obișnuite și al a două nopți de cazare la un hotel de trei stele pentru două persoane, scrie The Times.

Sarajevo, capitala Bosniei și Herțegovinei, care are o istorie bogată din punct de vedere religios și cultural, a fost evaluată ca fiind orașul cu cel mai bun raport calitate-preț de pe continent pentru o scurtă vacanță în cel mai recent raport de comparare a costurilor realizat de Travel Money, la un preț de 248,27 lire sterline. Orașul, cunoscut pentru Podul Latin situat în apropierea locului unde arhiducele Franz Ferdinand a fost asasinat în 1914, a fost, de asemenea, declarat anul trecut de cititorii National Geographic drept cel mai bun din lume.

Vedere panoramică deasupra Sarajevo Foto: Profimedia

București (258 lire sterline), Tirana (263 lire sterline), Belgrad (265 lire sterline) și Trencin (272 lire sterline) s-au clasat, de asemenea, în topul celor cinci orașe cu cele mai mici prețuri și pe lista celor 12 orașe adăugate în acest an la barometrul costurilor urbane. Oferind zboruri directe din Marea Britanie, toate cele cinci orașe au fost desemnate ca fiind destinații de vacanță de „nouă generație”.

Riga, capitala Letoniei și sit al patrimoniului mondial UNESCO, recunoscută în general pentru cea mai frumoasă colecție de clădiri în stil Art Nouveau din Europa, a ocupat primul loc dintre cele mai consacrate orașe, beneficiind în continuare de hoteluri la prețuri competitive. Două nopți de cazare la un hotel de trei stele costă 140 de lire sterline, fiind a doua cea mai ieftină destinație după Tirana. Vilnius, în Lituania (289 de lire sterline) și Podgorica, în Muntenegru (332 de lire sterline) au completat topul celor zece orașe, dar prețurile au crescut cu peste 10% în toate cele trei.

Riga. Foto: Profimedia

Laura Plunkett, șefa departamentului de schimb valutar la Poșta britanică, a declarat: „În ciuda îngrijorărilor legate de creșterea prețurilor în străinătate, există multe orașe europene care oferă un raport calitate-preț excelent. Lira sterlină a rămas destul de puternică, dar, în aceste vremuri dificile, turiștii ar avea de câștigat dacă s-ar documenta înainte de a face rezervarea, pentru a vedea unde le vor ajunge cel mai mult banii, chiar și pentru vacanțe scurte.”

Lille (289 de lire sterline) și Strasbourg (319 de lire sterline), în Franța, au apărut ca destinații populare, oferind britanicilor opțiunea de a călători cu trenul în loc de avion. Barometrul a inclus orașe accesibile prin servicii directe Eurostar, trenuri locale de mare viteză și servicii de feribot.

Plunkett a adăugat: „Cercetarea noastră a arătat că Lille și Strasbourg sunt acum mai ieftine decât fostele campioane, Atena și Lisabona.”

Lista celor zece orașe cele mai scumpe a fost condusă de Oslo (734 de lire sterline), Copenhaga (671 de lire sterline) și Edinburgh (668 de lire sterline).

Notă: O liră sterlină este cotată astăzi la 6,07 lei, potrivit cursului valutar publicat vineri de BNR.

Editor : B.E.

