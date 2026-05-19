Călătoriile cu trenul câştigă teren în Europa. Țările UE în care popularitatea acestui mijloc de transport a crescut

Călătoriile cu trenul câştigă tot mai mult teren în Europa, iar turiştii din Spania, Ţările de Jos şi Belgia sunt în clasamentul celor care preferă acest mijloc de transport, arată concluziile unui raport de specialitate, dat publicităţii luni.

Conform documentului „Tendinţe în turism 2026”, întocmit la nivel european, datele privind rezervările pentru perioada iunie - septembrie arată că preferinţa pentru destinaţii europene continuă să crească faţă de anul trecut. Astfel, şase dintre primele zece destinaţii globale sunt europene, cu Paris care înregistrează cea mai rapidă creştere şi îşi confirmă poziţia de hub internaţional important pentru călătorii.

Pe locurile următoare se află Amsterdam şi Bruxelles, în timp ce Barcelona, Madrid şi Frankfurt înregistrează, la rândul lor, creşteri semnificative ale fluxurilor de turişti internaţionali.

„Tiparele de cheltuieli arată cât de diversă rămâne Europa ca destinaţie de călătorie, cu multe tipuri de experienţe. Turiştii elveţieni care merg în Franţa tind să cheltuiască mai mult în retail, Parisul fiind o destinaţie importantă în sine. Vizitatorii britanici şi olandezi pun mai mult accent pe experienţele culinare, în timp ce turiştii germani alocă mai mulţi bani pentru cumpărături alimentare. În Spania, viaţa de noapte rămâne un element definitoriu al economiei turistice, în special pentru britanici, care cheltuiesc în baruri cu 32% mai mult decât media vizitatorilor internaţionali”, se arată în raport.

Potrivit sursei citate, accesibilitatea rămâne un factor-cheie în materie de călătorii, mai ales în contextul în care creşterea preţurilor la combustibil şi energie continuă să influenţeze costurile de transport şi cazare.

În acelaşi timp, fluctuaţiile cursului valutar şi ritmul inegal al creşterii veniturilor influenţează alegerea destinaţiilor şi frecvenţa călătoriilor. Aceste presiuni îi fac pe oameni mai selectivi atunci când îşi planifică vacanţele şi au dus la o cerere internaţională mai scăzută în unele regiuni.

„Totuşi, la nivel global, cererea rămâne solidă, susţinută de pieţe ale muncii stabile şi de interesul ridicat pentru experienţe. Europenii continuă să acorde prioritate călătoriilor, dar sunt mai atenţi la valoare, momentul ales şi calitatea experienţei”, susţin specialiştii.

Un punct important al raportului evidenţiază faptul trenul câştigă tot mai mult teren în Europa, când vine vorba despre călătorii. Astfel, în perioada 2022 - 2025, cheltuielile turiştilor pentru călătoriile cu trenul au crescut, iar în Europa, turiştii spanioli folosesc cel mai mult acest mijloc de transport, cu o pondere de 2,7%, faţă de 1,8%, în 2022.

Aceştia sunt urmaţi de către olandezi, cu 2,2% (vs 1,3% în 2022) şi de către cei belgieni şi britanici (fiecare cu o pondere de 2,1%).

„Europa este în centrul acestei tendinţe, susţinută şi de Strategia UE pentru Mobilitate Sustenabilă şi Inteligentă, care îşi propune să dubleze traficul feroviar de mare viteză până în 2030. Astfel, trenul devine o opţiune cu emisii mai reduse şi tot mai accesibilă pentru călători. În acelaşi timp, cresc şi călătoriile cu trenuri de lux, care reprezintă acum aproximativ 20% din cheltuielile globale pentru călătoriile cu trenul. În Europa, cererea este cea mai puternică în rândul turiştilor din Italia, Spania şi Regatul Unit. Turiştii italieni, în special, alocă peste 50% din cheltuielile lor pentru tren experienţelor feroviare de lux”, se menţionează în raport.

