Camera Deputaților a adoptat legea care definește oficial „resortul turistic”. Ce înseamnă și ce condiții trebuie să îndeplinească

Data publicării:
Summer resort aerial landscape
Sursa foto: Getty Images Plus

Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri, cu majoritate de voturi, un proiect de lege care introduce pentru prima dată în legislația din România o definiție clară pentru „resortul turistic”. Până acum, termenul era folosit frecvent în industria turismului, însă nu exista o definiție distinctă în lege, diferită de cea a hotelului.

Proiectul modifică Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism. Pe scurt, legea stabilește ce trebuie să aibă un complex turistic pentru a putea fi numit oficial „resort”.

Potrivit noilor prevederi, un resort turistic este un complex de cazare organizat ca un ansamblu unitar, care poate fi construit de la zero sau realizat prin transformarea unor structuri existente. Spațiile de cazare pot fi în una sau mai multe clădiri, dar trebuie să facă parte din același complex.

Pentru a fi încadrat ca resort, acesta trebuie să fie clasificat la minimum 3 stele și poate ajunge până la 4 sau 5 stele.

Legea mai prevede că resorturile trebuie să ofere mai mult decât simpla cazare, astfel încât turiștii să își poată petrece întreaga vacanță în interiorul complexului. Astfel, acestea trebuie să includă, în mod obligatoriu:

  • restaurante sau alte spații de alimentație publică proprii
  • facilități de agrement și relaxare
  • servicii de wellness, inclusiv spa
  • spații verzi amenajate sau zone pentru recreere

Scopul este ca turiștii să aibă acces, în același loc, la cazare, mâncare, relaxare și activități de petrecere a timpului liber, fără a fi nevoiți să părăsească complexul.

Un alt criteriu important introdus de lege este dimensiunea. Un resort trebuie să fie construit pe o suprafață de cel puțin 10.000 de metri pătrați și să fie organizat astfel încât majoritatea serviciilor turistice să fie disponibile în interiorul perimetrului său.

În ceea ce privește clasificarea, regulile vor fi aceleași ca în cazul hotelurilor de 3, 4 sau 5 stele. Cu alte cuvinte, resorturile vor trebui să respecte aceleași standarde de calitate și servicii stabilite deja pentru aceste categorii de hoteluri.

Inițiativa legislativă a fost adoptată anterior de Senat, iar Camera Deputaților a fost forul decizional. Legea urmează să fie trimisă la promulgare, iar după publicarea în Monitorul Oficial va intra în vigoare.

