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Video Cea mai fericită destinație turistică din lume se află în Europa. A fost desemnată într-un top care a analizat 47 de orașe

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o barbat in lisabona si soare pe fundal
Foto: Getty Images
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Din articol
Mâncarea, spațiile verzi și soarele, printre avantajele Lisabonei Helsinki și Orlando completează podiumul

Lisabona este cea mai fericită destinație din lume, potrivit clasamentului Holiday Happiness Index, realizat de BookRetreats. Capitala Portugaliei a fost desemnată câștigătoare într-un top care a analizat 47 de destinații, pe baza unor factori precum expunerea la soare, alimentația sănătoasă, calitatea somnului, activitatea fizică și accesul la natură, relatează Euronews

Platforma notează că starea de bine devine o prioritate tot mai importantă pentru oameni atunci când își aleg destinația de vacanță.

Clasamentul a evaluat cât de ușor se poate circula pe jos în fiecare oraș, suprafața spațiilor verzi, disponibilitatea alimentelor sănătoase, calitatea somnului și expunerea la lumina soarelui. Potrivit autorilor, acești factori sunt importanți pentru starea de bine și pot stimula în mod natural producția hormonilor asociați fericirii.

Evaluarea a fost realizată sub îndrumarea lui Natalie Dattilo-Ryan, psiholog clinician afiliat Universității Harvard și specialist în fericirea holistică.

Mâncarea, spațiile verzi și soarele, printre avantajele Lisabonei

Alimentația este unul dintre factorii care au ajutat Lisabona să ocupe primul loc. Aproape 10% dintre restaurantele din oraș sunt clasificate drept sănătoase, al doilea cel mai mare procent din clasament, înaintea unor importante centre gastronomice precum Paris, Tokyo și New York.

Studiul subliniază și varietatea gastronomică și prețurile din capitala Portugaliei, unde, de la restaurante cu fructe de mare proaspete până la taverne tradiționale, mesele pot fi accesibile pentru majoritatea oamenilor.

Un alt avantaj este posibilitatea de a explora orașul pe jos, „în ciuda reliefului denivelat”. Lisabona este descrisă ca fiind compactă și ușor de parcurs, cu numeroase puncte de belvedere panoramice.

Capitala Portugaliei are și o suprafață importantă de spații verzi: 49 de metri pătrați pentru fiecare locuitor, de aproape patru ori mai mult decât Madridul.

La acestea se adaugă apropierea de natură și de coastă. Plajele din Cascais și Costa da Caparica pot fi accesate în mai puțin de o oră cu transportul public.

Și numărul mare de ore de soare contribuie la poziția Lisabonei în clasament. Capitala Portugaliei are aproximativ 2.828 de ore de soare pe an, potrivit analizei.

„Lisabona este diferită de toate celelalte destinații, iar acesta este exact lucrul pe care Asociația pentru Turism din Lisabona îl apreciază în strategia sa. Capacitatea de a oferi modalități diferite de a experimenta și descoperi Lisabona, păstrând în același timp ceea ce diferențiază destinația și creează valoare atât pentru cei care o vizitează, cât și pentru cei care locuiesc aici”, a declarat António Valle, directorul general al Asociației pentru Turism din Lisabona, într-un comunicat.

Helsinki și Orlando completează podiumul

Pe locul al doilea în clasament se află Helsinki. Studiul evidențiază în cazul capitalei Finlandei accesul la natură, descris drept „un element central al mediului primitor din Helsinki”.

Orașul are aproximativ 126 de metri pătrați de spațiu verde pentru fiecare locuitor, potrivit analizei. Sunt apreciate, de asemenea, posibilitatea de a circula ușor pe jos, străzile sigure și transportul eficient.

Pe locul al treilea se află Orlando, oraș american cunoscut în special pentru parcurile tematice Disney și Universal Studios. Studiul evidențiază spațiile verzi, lacurile și numărul mare de ore de lumină.

Orlando are aproximativ 2.930 de ore de soare pe an, ceea ce, potrivit clasamentului, creează condiții favorabile pentru activități în aer liber.

Cu excepția orașului Orlando, toate destinațiile din top 10 sunt europene. Pe următoarele locuri se află Atena, Edinburgh, Madrid, Viena, Budapesta, Oslo și Vilnius.

Editor : C.S.

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