Cea mai solicitată destinație de români de Crăciun și Revelion

Majoritatea românilor preferă şi în acest an să îşi petreacă Crăciunul şi Revelionul în destinaţii interne, la hoteluri începând de la trei stele, cu pachete de SPA incluse, iar numărul celor care aleg să plece într-o vacanţă în perioada Sărbătorilor de iarnă este în creştere, au precizat pentru Agerpres mai mulţi turoperatori.

Foto: Guliver / GettyImages

Potrivit acestora, pentru destinaţiile externe turiştii sunt din ce în ce mai nehotărâţi şi se îndreaptă către ofertele last minute.



Petrecerea Sărbătorilor de iarnă în destinaţii de litoral în detrimentul celor de schi este o altă tendinţă observată de turoperatorii din turism.



"Cea mai solicitată destinaţie de Crăciun şi Revelion rămâne România, în topul preferinţelor fiind Bran, Moeciu, Râşnov, Poiana Braşov, Predeal şi Sinaia. Acestora li se adaugă Bucovina şi Maramureşul dar şi oraşe precum Sibiu, Oradea, Braşov şi Alba Iulia. Bugetul mediu alocat pentru un sejur de Revelion în România este de aproximativ 1.000 de lei/persoană. De remarcat faptul că, în ultimii ani, a crescut numărul celor care aleg litoralul pentru petrecerea dintre ani, precum şi al celor care aleg Delta Dunării", a precizat pentru Agerpres, Cosmin Marinof, director naţional de vânzări TUI TravelCenter/Eurolines.

FOTO: Shutterstock

Pentru petrecerea Revelionului în destinaţii exotice sunt foarte căutate în acest an pachetele de servicii cu durata de şedere mai lungă de 7 nopţi, respectiv de 10-12 nopţi. În acest an s-au vândut foarte bine sejururile cu durata de şedere de 10-12 nopţi în destinaţii precum Punta Cana, Thailanda-Phuket, circuitele Singapore-Kuala Lumpur, Dubai şi Cancun. Creşterea vânzărilor de pachete de revelion pentru destinaţiile exotice este de peste 20% în acest an.



"Tot mai mulţi români îşi petrec Sărbătorile de iarnă în altă parte decât acasă, astfel că vânzările pentru această perioadă s-au majorat cu 20% comparativ cu perioada similară a anului trecut. Deşi procentul românilor care nu merg nicăieri e mare, important e că acesta scade încet, dar sigur. O altă tendinţă a anului este aceea că turiştii români preferă vacanţele la soare de Revelion în detrimentul destinaţiilor de schi", a precizat Cosmin Marinof.



Cea mai scumpă vacanţă de Revelion a fost în Maldive, unde un pachet de zece nopţi în vilă privată de 6 stele, mic dejun şi transport cu avionul, a costat 84.000 de euro pentru două persoane.

FOTO: Shutterstock

"Turiştii au preferat în acest an să petreacă Sărbătorile de iarnă la plajă, în destinaţii călduroase unde este toiul verii deoarece temperaturile ajung la 25-30 de grade. Cele mai căutate destinaţii pentru Crăciun şi Revelion sunt Sharm El Sheikh, Emiratele Arabe Unite, Portugalia, Maroc şi Cuba. Turiştii au ales să se cazeze în hoteluri de patru şi cinci stele în vacanţa de iarnă, aceasta fiind, de altfel, o cerinţă pentru toate vacanţele petrecute cu noi", a precizat Maria Goicea, director de marketing Cocktail Holidays.



Cererile pentru petrecerea Sărbătorilor de iarnă în străinătate sunt tot mai multe de la an la an, iar anul acesta s-a înregistrat o creştere de 10% faţă de aceeaşi perioadă din 2016. Tarifele ajung până la 1.933 euro/persoană pentru un sejur în Sri Lanka pentru un pachet care include zece nopţi de cazare cu mic dejun şi cină festivă de Revelion. Un sejur de Revelion în Sharm El Sheikh costă de la 542 euro/persoană, iar în Maroc, o vacanţă tip circuit (Casablanca, Fes, Marrakesh) de la 1.249 euro/persoană.



"Staţiunile balneare precum Băile Felix, Călimăneşti-Căciulata şi Vatra Dornei, pensiunile din Bucovina şi staţiunile de pe Valea Prahovei sunt cele mai cumpărate, pentru multe hoteluri locurile fiind epuizate. În ceea ce priveşte externul, destinaţiile cele mai cerute sunt staţiunile de schi din Austria şi Bulgaria, croazierele, zona de băi termale din Ungaria, dar şi Budapesta, Maldive, Seychelles, Thailanda", au spus reprezentanţii Eximtur.



La Băile Felix, pentru un pachet de Crăciun într-un hotel de cinci stele preţurile încep de la 2.645 lei/persoană, iar la trei stele, de la 674 lei/persoană, cu SPA inclus. În Sinaia, petrecerea Crăciunului la un hotel de 4 stele costă de la 784 lei/persoană cu mic dejun, în timp ce la Predeal, preţurile încep de la 634 lei/persoană, în ambele cazuri turiştii beneficiind de spectacol cu Moş Crăciun şi dejun festiv.



"Faptul că românii aleg să călătorească tot mai mult în perioada Sărbătorilor de iarnă se reflectă în creşterea vânzărilor. În 2017 avem o creştere de 70% la vânzările pachetelor de Crăciun şi de 54% la vânzările pachetelor de Revelion", spun reprezentanţii Eximtur.



Peste 50% din vacanţele pe care românii le fac cadou cu diverse ocazii sunt dăruite de Crăciun sau de Revelion, potrivit datelor oferite de Christian Tour. Pentru aceste daruri inedite de sărbători optează atât companiile, care îi răsplătesc pe cei mai buni angajaţi, cât şi persoanele fizice, care vor să-i surprindă pe cei dragi cu un cadou ieşit din comun.



'Crăciunul este, prin definiţie, o sărbătoare a speranţei, a iubirii şi a generozităţii, e acea perioadă din an în care românii devin mai generoşi cu cei apropiaţi. De aceea, nu e de mirare că multe din vacanţele dăruite cadou sunt cumpărate în preajma Crăciunului. Din datele noastre rezultă că peste jumătate din totalul vacanţelor-cadou sunt cumpărate în perioada Sărbătorilor de iarnă', apreciază Marius Pandel, CEO Christian Tour.



"Turiştii sunt din ce în ce mai nehotărâţi, îndreptaţi către last minute. Sunt destul de puţin informaţi (vor să călătorească în destinaţii îndepărtate dar nu cumpără din timp pentru a putea obţine vize turistice în timp util). În ceea ce priveşte bugetul pentru o vacanţă în perioada Sărbătorilor de iarnă, turiştii preferă hoteluri mai bune şi servicii de calitate pentru care sunt dispuşi să plătească mai mult", spune Dragoş Horhocea, director general Agetur.



Conform analizei Vola.ro, 56% dintre rezervările de bilete de avion din perioada Crăciunului sunt pentru o singură persoană, ceea ce denotă faptul că mulţi români aleg să călătorească în destinaţiile în care se afla cei dragi lor. Statistica mai arată ca 30% sunt rezervări de cuplu şi 14% sunt rezervări pentru mai mult de 3 persoane. Reprezentanţii agenţiei de turism online spun că, de Revelion, românii preferă să călătorească în cuplu, 42% dintre rezervările de bilete de avion fiind pentru două persoane.