Cele mai amuzante plângeri ale turiștilor: „Era prea mult nisip pe plajă”

„Într-o excursie în Goa, India, am fost dezgustat să descopăr că aproape fiecare restaurant servea curry. Nu-mi place mâncarea picantă”.

„Am fost în excursie în Spania și am avut o problemă cu șoferii de taxi: erau toți spanioli.”

„Ne-am rezervat o excursie la water park, dar nimeni nu ne-a spus că trebuie să ne aducem propriile costume de baie și prosoape. Am presupus că sunt incluse în preț”.

„Am comparat apartamentul nostru, cu un dormitor, cu apartamentul prietenilor noștri, care are trei dormitoare, iar al nostru era mult mai mic.”

„Când am fost în Spania, erau prea mulți spanioli pe acolo. Recepționista vorbea spaniolă, iar mâncarea era tot spaniolă. Nu ne-a spus nimeni că vor fi atât de mulți străinii acolo.”

„Eu și logodnicul meu am rezervat o cameră cu paturi twin, dar în schimb am primit o cameră cu un pat matrimonial. Considerăm că sunteți responsabili și vrem să ni se dea banii înapoi pentru că acum sunt însărcinată. Asta nu s-ar fi întâmplat dacă ne-ați fi dat camera pe care am cerut-o.”