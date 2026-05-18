Cele mai bune destinații din Europa pentru călătorii solo. Țările ideale pentru aventuri spectaculoase în natură, pe cont propriu

Tot mai mulți turiști aleg să călătorească singuri, iar Europa oferă în acest an numeroase destinații pentru aventuri în natură, de la munți și trasee de drumeție până la activități pe apă, relatează Euronews.

Pentru cei atrași de natură și viața sălbatică, destinațiile europene oferă șansa de a vedea urși, lupi sau alte specii în habitatul lor natural. Pentru pasionații de drumeții, traseele alpine sau rutele spectaculoase de tip via ferrata pot fi alegerea ideală.

O listă cu cele mai bune destinații pentru călătorii solo de aventură în Europa a fost realizată de platforma Much Better Adventures, pe baza unor criterii precum siguranța, costul mediu al unei mese, biodiversitatea și numărul de trasee de drumeție, dar și pe baza tendințelor de rezervare și a opiniilor specialiștilor.

Italia

Deși Italia este asociată adesea cu vacanțe la plajă, această țară oferă și experiențe spectaculoase pentru aventurieri.

Munții Dolomiți sunt una dintre cele mai populare destinații pentru drumeții, iar traseul Alta Via 1, de 125 de kilometri, parcurs din refugiu în refugiu, este considerat o experiență de neratat pentru pasionații de munte. Pentru cei mai experimentați, traseele de tip via ferrata oferă o provocare suplimentară.

În plus, în Apenini, în Parcul Național Abruzzo, Lazio și Molise, turiștii pot observa animale sălbatice precum urși, lupi sau capre negre.

Portugalia

Cunoscută mai ales pentru plajele sale, Portugalia ascunde unele dintre cele mai spectaculoase destinații de aventură în arhipelagurile sale.

În Azore, drumețiile sunt printre principalele activități, existând trasee pentru toate nivelurile de dificultate. De asemenea, insulele sunt ideale pentru scufundări și observarea balenelor.

Și Madeira este o destinație populară pentru drumeții, dar și pentru activități precum canyoning sau coasteering.

Spania

Deși Spania se confruntă cu probleme legate de supraturism, multe dintre regiunile sale rămân relativ puțin explorate.

Pe lângă celebrul Camino de Santiago, alte trasee spectaculoase includ Caminito del Rey, odinioară considerat unul dintre cele mai periculoase trasee din lume, dar reamenajat între timp, precum și traseele din Valea Jerte sau ruta Camí de Ronda de-a lungul coastei Costa Brava.

Norvegia

Norvegia este considerată una dintre cele mai atractive destinații pentru iubitorii de aventură.

În sezonul rece, turiștii pot încerca activități precum schi, plimbări cu sania trasă de câini, snowmobil sau drumeții pe zăpadă.

În lunile de vară, țara oferă experiențe la fel de spectaculoase, de la drumeții și ciclism, până la mersul cu caiacul printre fiorduri.

