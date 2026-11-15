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Cele șase localități din România care au fost incluse pe platforma Worldworthy, în topul celor mai frumoase oraşe europene

Data publicării:
Sighișoara
Foto: Profimedia
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Un oraș din România se numără în primele 100 ale Europei, conform platformei Worldworthy.

Municipiul Sighişoara se numără printre cele mai frumoase destinaţii urbane de pe continent, ocupând locul 70 în clasamentul „Top 100 cele mai frumoase oraşe din Europa” pentru anul 2026, realizat de platforma Worldworthy, a anunţat, miercuri, primarul oraşului, Ioan-Iulian Sîrbu.

Potrivit informaţiilor transmise de edil, poziţionarea oraşului în acest top internaţional reflectă evaluările reale ale turiştilor.

„Aprecierea are la bază recenziile vizitatorilor, menţiuni în ghiduri internaţionale şi presă, dar şi informaţii publice, analizate şi verificate de echipa editorială. Potrivit Worldworthy, includerea nu se plăteşte, iar un loc în clasament nu poate fi cumpărat”, a precizat Ioan-Iulian Sîrbu, pe Facebook.

Primarul Sighişoarei a subliniat că această recunoaştere internaţională se datorează, în egală măsură, comunităţii locale şi ospitalităţii locuitorilor faţă de cei care vizitează cetatea medievală.

„Sighişorenii au partea lor în această poveste. Felul în care primim oamenii, cum le vorbim despre oraş şi ce le recomandăm să descopere contează. Energia oraşului o dăm noi”, a adăugat Sîrbu.

Edilul consideră că includerea în clasamentul Worldworthy 2026 reconfirmă statutul Sighişoarei ca unul dintre cele mai apreciate repere turistice şi culturale din România, la nivel european.

Editor : Sebastian Eduard

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