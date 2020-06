În orice criză este și o oportunitate. Este lecția de încredere pe care turismul din România trebuie să o învețe. În țara cu o mulțime de locuri fantastice, prea puțin cunoscute, chiar și de români, cunoscutul producător britanic Charlie Ottley a filmat patru documentare și lucrează la alte trei producții de televiziune prin care vrea să arate lumii întregi ce tezaur de experiențe și locuri frumoase ascunde România.

Sunt deja 10 ani de când celebrul jurnalist britanic Charlie Ottley a venit în România și s-a îndrăgostit iremediabil de aceste locuri. A ales să se mute în Transilvania și să le arate atât românilor, cât și străinilor, prin ochiul camerei de filmat, ce face din țara noastră să fie atât de specială.

„În acest moment nu există o idee clară despre ce are România de oferit în comparație cu celelalte țări. De ce aș veni aici și nu aș merge în Italia. Turism de aventură, ecoturism, castele, natură, peisaje, meșteșuguri, cultură, monumente. Acestea sunt punctele forte pe care eu consider că le are România, mai mult decât multe alte țări din Europa”, a declarat Charlie Ottley pentru Digi24.

„Oamenii sunt plictisiți să vadă știri despre pandemie. Noi le arătăm locuri de poveste”

Ideea de a captura în imagini peisajele sălbatice şi unice din România a dus până acum la realizarea seriilor de documentare de succes „Wild Carpathia” şi „Flavors of Romania” care au pus ţara noastră pe harta turistică a lumii. Mai mult ca oricând, Charlie consideră că această perioadă de incertitudine mondială poate fi în avantajul țării noastre.

„Oamenii stau acasă, în fața televizorului, sunt plictisiți să vadă știri despre pandemie. Așa că noi le oferim speranță, le arătăm frumusețea naturii, locuri de poveste și sperăm că astfel se vor îndrăgosti de țară. Practic plantăm sămânța în ceea ce privește România, pentru ca atunci când se redeschid granițele, oamenii să ia în calcul țara aceasta ca destinație de vacanță”, spune producătorul de televiziune.

„Această pandemie de COVID a adus la același nivel turismul european. Italia, Grecia sunt pe aceeași poziție cu România. Nimeni nu le vizitează în această perioadă. Așadar, acum avem avantajul de a redefini România și de a o plasa pe scena mondială, de a le arăta oamenilor comorile minunate pe care le are această țară”, subliniază Charlie Ottley.

Seria „Wild Carpathia”, realizată în România, a fost văzută în peste 100 de ţări şi a fost tradusă în 11 limbi, printre cele mai importante canale de televiziune care au rulat-o fiind Travel Channel şi CNBC. Acum este rândul britanicilor să fie uimiți de noile producții filmate pe meleaguri românești.

România, colțul sălbatic al Europei. Turismul poate fi viitorul

„În acest moment avem în desfășurare o mare campanie, la care lucrăm de trei luni, de strângere de fonduri pentru a ajunge la 45.000 de euro, sumă care să ne ajute pentru a face șapte filme. Avem deja patru filme pe care le difuzăm la BBC World News. Ideea este ca prin aceste filme să arătăm viața de zi cu zi din România. Avem deja patru astfel de producții, pe care le rulăm în așa fel încât oamenii să nu vadă aceleași imagini și să se plicitisească. Au tematici diferite prin care vrem să aratăm o altfel de imagine a României”, explică producătorul britanic.

„Ce este România pentru oamenii din alte țări? Care sunt preconcepțiile și cum le distrugem pentru a reclădim imaginea țării? În opinia mea avem nevoie să privim România ca pe colțul sălbatic al Europei. Ce are România și restul țărilor nu au? Are două treimi din populația de urși, are cel mai mare ansamblu de păduri de diferite tipuri rămas în Europa, are monumente care datează de 3.000 de ani, avem combinația perfectă dintre Occident și Orient. Este așa de multă istorie și cultură în această țară pe care o putem folosi la export pentru a-i atrage pe turiști aici. Turismul poate fi viitorul acestei țări”, este convingerea pe care o are Charlie Ottley.

„Fiecare turist care vine aici este un ambasador pentru această țară. Dacă ei povestesc ce au văzut aici către 10 prieteni și, să zicem, ai un milion de oameni care au venit din Anglia sau din altă parte, atunci vor fi 10 milioane de oameni care aleg să vină aici în loc să meargă altundeva”, spune Charlie Ottley.

