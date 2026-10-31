Jurnalistul britanic Charlie Ottley și echipa sa au creat pentru Ministerul Turismului un nou clip de promovare a României, special pentru Halloween. Abordează în glumă mitul lui Dracula și scoate în evidență frumusețile naturii și obiectivele culturale. O versiune va fi difuzată la BBC World News, pentru a stârni interesul străinilor să viziteze România.

Textul clipului de promovare, conceput ca o scrisoare a unui tânăr către părinții săi: „Dragă mamă, dragă tată, tocmai am ajuns acasă după o excursie fantastică în Transilvania, unde ne-am îmbogățit cultural.

Am vizitat Castelul Corvinilor, unul dintre cele mai mari din Europa. E absolut uluitor! A fost folosit ca platou de filmare pentru „The Nun” și „Ghost Rider” și pentru alte filme.

Nu mă miră, atmosfera e puțin înfricoșătoare. Ai mereu o senzație ciudată că ești urmărit.

Am fost și la Sighișoara, un oraș vechi fortificat, înconjurat de un zid masiv și dominat de un turn cu ceas, construit din piatră. Se pare că este și locul natal al lui Vlad Dracul.

A doua zi am ajuns la Cetatea Făgărașului. A fost ceva extraordinar! Am încercat să o plimb pe Emma cu caiacul pe șanțul de apărare. S-a dovedit a fi mai greu decât părea.

Carpații au fost de o frumusețe ireală, exact așa cum mă așteptam. Munții erau îmbrăcați în cupru și auriu, culorile toamnei. V-ar fi plăcut enorm. Părea desprins direct din lumea lui Tolkien.

Am explorat satul săsesc medieval Viscri și fortificația veche de lemn. Seara, am însoțit vacile spre casă. A fost o experiență fascinantă! Se desprindeau una câte una din grup și intrau în curțile lor. A fost ca o călătorie în timp.

În ultima seară, am fost invitați să ne cazăm într-un hotel grandios. Ne-au organizat chiar și sosirea cu trăsura trasă de cai!

Pe scurt, a fost o vacanță minunată, deși Emma s-a întors complet epuizată. E puțin cu gândul în altă parte și a petrecut toată ziua în pat. Abia aștept să ne vedem, de îndată ce se va simți mai bine.

Cu dragoste, William!

România. Nu e doar despre Dracula, dar cu siguranță te va marca.”

Editor : M.B.