Scumpirile din ultima perioadă reduc apetitul oamenilor pentru vacanțe. Agențiile de turism se plâng că cererile au scăzut chiar și cu 40% față de anul trecut, iar turiștii se orientează spre destinații mai ieftine și sejururi mai scurte. „Suntem mult mai cumpătați”, spun cei mai mulți dintre români.

Experții din turism cred că românii se feresc să mai rezerve vacanțe în străinătate, din cauza războiului din Orient și a valului de scumpiri generat de criza carburanților.

„Vedem, pe zi ce trece, mai puțini oameni și lucrul foarte neobișnuit pentru noi este faptul că oamenii își rezervă vacanțele de azi pe mâine. Și bugetele alocate pentru concedii au scăzut”, spune Brigitta Saszet, agent de turism.

„Nu, vara asta nu (n. red. plec în concediu). Am preferat să rămân aici în zonă și să strâng bani și să mă focusez pe alte lucruri”, mărturisește un tânăr.

„Suntem mult mai cumpătați. În primul rând, ne gândim mult mai mult la destinație, cât e de departe, cât e de aproape”, completează altcineva.

Acum, românii preferă sejururile mai scurte, de tip city-break și destinațiile mai ieftine.

Mai nou, vacanțele cu rulota le fac cu ochiul românilor. În județul Bihor, de exemplu, cine campează în zonele special amenajate plătește doar 60 de lei de persoană.

„Îmi place foarte mult aici că putem să ne jucăm, să ne băgăm în pisicină și mâncarea este foarte bună”, spune o fetiță.

„E super frumos! Facem activități în natură”, completează o altă fetiță.

„Au cam tot ce le trebuie. Bucătărie, dușuri, piscină și oamenii se pot bucura în familie sau în grupuri de familie și mai ales grupuri de tabără”, explică Mircea Bradea, administratorul unui camping din Bihor.

„Facem concerte de toate genurile: rock clasic, blues, folk. Zona este foarte activă, avem foarte multe activități precum: rafting escaldă, aventuri cu arcul”, spune Valentin Ivan, proprietarul unui alt camping.

Statisticile arată că, în primele patru luni din 2026, au fost cu 8 procente mai puține înnoptări în hoteluri și pensiuni față de aceeași perioadă a anului trecut.

reporter: Bogdan Băcilă

operator: Bogdan Băcilă, Cristian Kovacs

Editor : Izabela Zaharia