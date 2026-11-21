Veneţia şi-a majorat controversata taxă turistică de la 5 la 9,5 euro pe noapte, informează agenţia ANSA.

Taxa turistică maximă aplicată unităţilor de cazare de lux din Veneţia va fi acum de 9,5 euro.

Decizia a fost luată vineri de comitetul executiv municipal, la propunerea lui Michele Zuin, responsabilul de taxele locale.

Măsura este autorizată în temeiul legii 197/2022, care permite municipalităţilor capitale de provincii - şi unde numărul sejururilor turistice este de cel puţin 20 de ori mai mare decât numărul rezidenţilor, pe baza datelor INSTAT referitoare la ultimii trei ani - să instituie o taxă de până la 10 euro pe o noapte de cazare, scrie Agerpres.

Până acum, Veneţia a menţinut o taxă maximă de 5 euro.

„Prin această măsură”, a comentat Zuin, „ne aliniem la ceea ce permite legea şi la ceea ce este deja pus în practică în alte mari oraşe turistice”.

„Este o decizie bazată pe echitate şi responsabilitate: veniturile generate din taxa turistică sunt esenţiale pentru susţinerea serviciilor publice, amenajărilor urbane, lucrărilor de întreţinere şi calităţii vieţii într-un oraş care găzduieşte milioane de vizitatori în fiecare an”.

Editor : A.P.