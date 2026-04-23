Cu cât a scumpit criza din Golf biletele de avion și care sunt cele mai afectate zboruri

Lufthansa va anula 20.000 de zboruri pe distanțe scurte până în octombrie. Va afecta cel mai aglomerat sezon, cel de vară. Compania face acest lucru pentru a economisi kerosen. Criza din Golf a scumpit biletele de avion, însă s-au vehiculat cifre exagerate. În medie, cursele în Europa s-au majorat cu mai puțin de 30 de euro. Sumele mai mari apar la zboruri intercontinentale. Criza este însă în derulare, ea chiar se poate accentua și scumpirile acestea ar putea fi doar un început. Va depinde și de cum va fi cererea în această vară.

Un ONG specializat în transport și mediu arată că, la cursele aeriene din interiorul Europei, prețul mediu a urcat cu 29 de euro. La zborurile pe distanțe lungi care pleacă din Europa scumpirea a fost de 88 euro, arată Reuters. Analiză compară tarifele din 16 aprilie cu cele de dinaintea începerii conflictului, în 28 februarie.

Combustibilul pentru avioane pentru un zbor de la Barcelona la Berlin va fi cu 26 euro mai scump per pasager, în timp ce o cursă aeriană pe distanță lungă de la Paris la New York costă cu 129 euro mai mult.

Kerosenul reprezintă între 20% și 35% din costurile de operare a zborurilor. în condiițile în care cotațiile aproape s-au dublat, transferul în prețuri este natural. Însă piața are și alte mecanisme de reglare. Operatorii aerieni își asigură livrările la termen prin contracte de hedging, care acoperă riscul, practic reprezintă asigurări la un anumit nivel de preț.

În Europa, gradul de acoperire este ridicat și ajunge, în medie, la aproximativ 80%, ceea ce le oferă o protecție temporară în fața volatilității, potrivit Aerotime. Lufthansa are acoperit prin contracte de hedging 77% din kerosenul necesar pentru restul anului la prețuri de dinainte de criză. Ryanair, cea mai mare companie europeană low cost, a asigurat la rîndul său 80% din costurile cu combustibilul până în martie anul viitor.

Problema cea mai mare nu va fi prețul, ci disponibilitatea. Este posibilă o penurie de kerosen în Europa chiar de luna viitoare.

Regatul Unit este cea mai vulnerabilă țară din Europa la potențialele lipsuri de combustibil pentru avioane, deoarece se bazează pe Kuweit pentru aproximativ 25% din aprovizionare.

Directori ai companiilor aeriene, inclusiv Lufthansa, Ryanair și Air France-KLM, au spus în martie că probabil costurile mai ridicate cu combustibilii se vor regăsi în prețurile biletelor, dacă conflictul se prelungește. Companiile aeriene au cerut retragerea unor politici de mediu ale UE, inclusiv amânarea termenului limită, stabilit pentru 2030, privind utilizarea obligatorie a combustibililor sintetici pentru aviație.

