Cum a ajuns o cetate profitabilă la 10 ani după recuperarea de la fostul proprietar

Cetatea Râşnov e pe profit la 10 ani de la recuperarea de la fostul proprietar. Cetatea atrage în fiecare an mii de turiști, iar numărul acestora este în creștere, fapt ce se resimte în veniturile încasate la bugetul local, dar și în economie. Pensiunile din Râşnov s-au înmulţit de la an la an, iar asta a dus şi la crearea a noi locuri de muncă.

Efectele banilor europeni investiți în renovarea cetății și a centrului istoric nu s-au lăsat așteptate.

Mariana Ducar, viceprimarul orașului Râșnov: S-a investit în acest lift pe plan înclinat care a avut o valoare, pe fonduri europene, 3 milioane de euro. A fost centru istoric reabilitat tot pe fonduri europene prin covaloarea de aproximativ 5 milioane de euro, având în vedere că numărul turiştilor a crescut an de an, anul trecut am avut aproape 420.000 de turişti, venitul pentru primărie a fost în jur de 500.000 de euro.

Numai în 2017, 87.000 de persoane au beneficiat de transportul cu liftul pe plan înclinat inaugurat în urmă cu trei ani.

Gabriel Guţeanu, inspector turistic: Imaginați-vă în 2004 veneau aproape 10.000 de turişti, iar anul trecut au venit 420.000 de turişti, e o creştere de 400%. Ceea ce înseamnă că turiştii apreciază ce am făcut aici la Râșnov.

Odată cu aceste investiții, și proprietarii de pensiuni și hoteluri au investit în creşterea numărului locuri de cazare şi în îmbunătăţirea condiţiilor.

Daniela Bonta, preşedinte al Asociaţiei Rosenau Turism: Râșnovul cred că poate să însumeze un număr de 3.000 de locuri de cazare.

Din septembrie, partea superioară a cetăţii va fi închisă pentru renovare, iar valoarea proiectului cu fonduri europene va fi de 3,8 milioane de euro. Curtea cetăţii va rămâne deschisă pentru turişti şi pentru evenimentele programate.

Etichete:

,

,

,