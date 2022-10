Concediu de un an, prin Europa, în ciuda unei dizabilități motorii - este visul devenit realitate al unui tânăr din Oradea, imobilizat de 10 ani într-un fotoliu rulant. Akoș și-a dorit să vadă lumea de la volan, așa că și-a cumpărat un microbuz școlar pe care l-a adaptat nevoilor sale. Și-a luat soția și băiețelul de doar câteva luni și au pornit, împreună, în aventura vieții lor.

20 de țări, 390 de zile, 17.000 de kilometri și foarte multe amintiri. Este concediul pe care doi tineri din Oradea nu îl vor uita niciodată. Au pornit în jurul Europei împreună cu Felix, copilul lor. Mai bine de un an, un autobuz școlar modificat le-a fost casă pe roți.

La volan a fost, în tot acest timp, Akos Molnar. În urmă cu 10 ani, bărbatul a suferit un accident la schi, în timpul unei ture de escaladă. Și-a pierdut cunoștința pe stâncă, a căzut în gol și a rămas paralizat de la piept în jos.

„Mașina are cutie de viteze automată și este adaptat un mâner legat pe frână și accelerație. Dacă împingi e frână, dacă tragi - accelerație. Am nevoie și de butonul acesta pe volan, pentru că am nevoie ca să pot vira”, explică Akos.

„Este o experiență ce merită trăită și nu poți să spui în cuvinte tot ce câștigi după o asemenea experiență. E drumul, nu destinația!”, mărturisește Andrea Vasile.

Călătoria lor prin Europa a fost presărată și cu provocări. Ca atunci când li s-a stricat autobuzul în Franța.

„În Alpi ni s-a stricat turbo-ul, brusc de la un minut la altul, și ăla ne-a costat foarte mult și era și destul de inconvenient, că era deja frig, nu era nicio localitate mai mare, a trebuit tractată mașina”, povestește Akos.

Pentru Felix, miile de fotografii și filmări de pe drum vor rămâne mărturie în timp despre aventura pe care a trăit-o alături de părinți pe când avea doar câteva luni.

Akos are acum un nou vis: să schieze anul acesta pe o pârtie de la noi. Pentru asta, bărbatul are nevoie de un monoschi special adaptat pentru el, care costă 8.000 de euro.

Editor : Luana Pavaluca