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Video Cum putem găsi bilete de avion mai ieftine și care sunt zilele în care avem cele mai mari șanse să prindem prețuri bune

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Flexibilitatea în alegerea perioadei poate ajuta turiștii să găsească bilete de avion mai ieftine. Foto: Profimedia
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Din articol
Flexibilitatea poate reduce costul biletelor Cum folosim instrumentele bazate pe inteligență artificială

Sezonul vacanțelor a trecut, însă biletele de avion continuă să fie scumpe, pe fondul crizei de pe piața energiei. Flexibilitatea în alegerea perioadei, stabilirea unui buget și folosirea aplicațiilor mobile sau a instrumentelor bazate pe inteligență artificială îi pot ajuta pe turiști să reducă prețul următoarei călătorii.

Flexibilitatea poate reduce costul biletelor

Prețurile biletelor de avion se mențin ridicate și după încheierea sezonului vacanțelor, în condițiile în care efectele crizei de pe piața energiei se reflectă tot mai mult în costurile călătoriilor.

Turiștii pot însă economisi dacă își planifică atent vacanțele și folosesc instrumentele disponibile pe platformele de rezervări, susține Andra Pascu, consultant în turism. Cel mai important criteriu este flexibilitatea în alegerea zilelor de plecare și întoarcere.

Călătorii ar trebui să evite, pe cât posibil, stabilirea unui interval rigid, precum plecarea vineri seara și întoarcerea luni dimineața.

„Trebuie să știm că avem la dispoziție o serie de lucruri pe care le putem face pentru a ne rezerva biletul de avion la cel mai mic preț. Cel mai important este flexibilitatea. În momentul în care ne decidem să plecăm, ar fi bine să nu fim rigizi”, a explicat Andra Pascu.

Consultantul recomandă alegerea unui interval mai larg pentru căutarea zborurilor, după stabilirea bugetului și a tipului de destinație dorit. Astfel, turiștii pot compara mai multe variante înainte de a face rezervarea.

Cum folosim instrumentele bazate pe inteligență artificială

Instrumentele bazate pe inteligență artificială pot propune destinații și perioade de călătorie în funcție de suma pe care turistul este dispus să o plătească.

Cea mai mare platformă de rezervări de bilete de avion din România a introdus deja un astfel de asistent, potrivit consultantului.

Utilizatorul poate preciza, de exemplu, că are un buget de 60 de euro și că își dorește o destinație cu temperaturi mai ridicate decât cele din România. Asistentul îi poate indica unde și în ce perioadă ar putea călători în limita bugetului stabilit.

Prețurile afișate pot varia și în funcție de dispozitivul sau canalul folosit pentru efectuarea rezervării. Potrivit Andrei Pascu, căutarea unui bilet de pe telefon sau direct din aplicația mobilă poate aduce o reducere de 10–15 euro față de tariful disponibil în mod obișnuit online.

Și ziua în care este făcută căutarea poate conta. Marțea și duminica sunt considerate zilele în care turiștii ar avea șanse mai mari să găsească bilete la prețuri mai mici.

„Se spune că acestea ar fi zilele cele mai bune pentru a ne căuta biletele de avion și pentru a avea șanse să găsim cele mai mici prețuri”, a declarat consultantul în turism.

Editor : Ș.A.

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