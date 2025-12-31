Industria aviatică se așteaptă la un 2026 mai calm decât anii agitați de după pandemie, iar accentul este pus pe confort și servicii de calitate. Zborurile low-cost devin tot mai rare, fiind înlocuite treptat de către serviciile premium, anunță Digi24.

Călătoria cu avionul va arăta diferit în 2026. Vor fi mai multe zboruri care oferă experiențe premium, nu doar pentru clienții de top, ci pentru mai mulți dintre călători.

În primul rând, aeroporturile devin locuri mai prietenoase. Nu doar zone de așteptare cu scaune, ci mini-orașe cu magazine, restaurante locale, mini galerii de artă și saloane de lux.

Aeronavele cu servicii premium nu vor mai fi excepții, promit marii jucători din industrie. Astfel, pasagerii vor beneficia de mai mult spațiu în avioane, paturi în care să doarmă pe tot parcursul călătoriei, meniuri ca la restaurant sau cabine de duș.

Cum toate acestea vor avea și un preț pe măsură, zborurile low-cost devin mai greu de găsit la prețuri super-mici.

În concluzie, în 2026 vom călători mai confortabil, aeroporturile devin mai prietenoase, dar va fi nevoie de mai multă planificare și de un buget un ceva mai mare, spun experții din industria aviatică, citați de Digi24.

