Destinația turistică din Italia unde turiștii riscă amenzi dacă se plimbă fără tricou sau în costum de baie: „Era și timpul”

Un sat pescăresc de pe malul lacului Como a impus amenzi de până la 200 de euro pentru persoanele care se plimbă cu pieptul gol sau în costum de baie, aceasta fiind cea mai recentă încercare a unei destinații turistice italiene de a lua măsuri împotriva turiștilor necivilizați, relatează The Guardian.

Varenna se confruntă cu presiunea generată de numărul tot mai mare de vizitatori, motiv pentru care autoritățile au fost nevoite să introducă noi reguli menite să păstreze aspectul satului și să garanteze un strop de liniște și pace pentru cei aproximativ 650 de locuitori permanenți ai săi.

Este interzisă acum plimbarea prin sat fără tricou sau în costum de baie – articole vestimentare rezervate strict plajelor de pe malul lacului sau excursiilor cu barca pe lacul Como. Cei care nu respectă această regulă riscă amenzi cuprinse între 50 și 200 de euro.

În plus, grupurile de turiști au fost limitate la maximum 25 de persoane și nu au voie să aglomereze străzile înguste și pietruite din Varenna, iar ghizilor li s-a interzis să folosească megafoane.

„Varenna este un sat minunat și suntem mândri să primim în fiecare an sute de mii de vizitatori din întreaga lume”, a declarat Mauro Manzoni, primarul localității Varenna. „Cu toate acestea, calitatea vieții locuitorilor noștri nu poate fi sacrificată pe altarul turismului de masă”.

Regulile sunt în vigoare de câteva zile și par să fi fost acceptate pe scară largă de locuitorii din Varenna, în special codul vestimentar.

„Pe plajă poți face ce vrei, dar când te plimbi și intri în magazine, restaurante, biserici sau în piață, trebuie să te îmbraci decent”, a declarat un proprietar de magazin pentru TGCom24 Mediaset.

Un alt proprietar de magazin a declarat: „Era și timpul; este o măsură bună. Important este să ne asigurăm că va fi aplicată”.

Multe orașe din toată Italia au impus măsuri similare pentru a gestiona afluxul excesiv de turiști.

În 2022, primarul de atunci al orașului Sorrento a descris plimbarea în costum de baie și cu pieptul gol drept un „comportament indecent răspândit” care păta imaginea orașului și, prin urmare, a impus amenzi substanțiale. În Portofino, un oraș de coastă de lux din Liguria, selfie-urile au fost interzise în 2023, iar anumite zone au fost desemnate drept „zone fără staționare” pentru a descuraja turiștii să zăbovească prea mult timp într-un singur loc.

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Editor : A.M.G.