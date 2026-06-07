Deși sezonul estival a început, lucrările de reabilitare a gării Costinești Tabără nu sunt încă gata. Din acest motiv, turiștii care ajung în Stațiunea Tineretului trebuie să meargă aproximativ trei kilometri pe jos. „E un disconfort”, recunosc cei care au parcurs deja drumul la pas. Autoritățile estimează că lucrările vor fi gata până la sfârșitul verii.

Lucrările în valoare de 14 milioane de lei au început mai târziu decât trebuia, ca să nu deranjeze sezonul turistic de anul trecut. Doar că decizia de amânare îi costă pe turiști acum.

„Deși sezonul estival a început, iată că lucrările de reabilitare a Gării Costinești nu sunt încheiate. Cert este că în acest moment trenurile nu opresc aici, ci doi-trei kilometri mai jos, în stația Costinești Sat”, transmite jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu.

„Înafară de problema de timp cu care a început, au mai fost probleme legate de vreme. Au fost multe ploi și ninsori, care nu au permis lucrări la infrastructură și de turnarea de beton, ceea ce automat a decalat lucrările. În timpul lucrărilor a mai fost găsit un cablu de înaltă tensiune care a oprit lucrările, a trebuit să se facă o reproiectare”, explică Cătălin Schipor, purtător de cuvânt CFR Infrastructură Constanța.

„Cam greu”, mărturisește o tânără.

„Este un disconfort. Este mai greu de mers pe jos”, admite altcineva.

„Asta este. E cald afară, e frumos. Am venit pe jos. Gara... e altceva acum, arată mai bine”, spune un tânăr.

Primarul a cerut urgentarea lucrărilor. Până la rezolvarea situației a pus în circulație mai multe autobuze.

„Avem un operator local care are trei (n. red. autobuze), cu posibilitate și de al patrulea. Putem cere și mai multe. Știu că e un preț de 5 lei”, spune Dumitru Jeanu, primarul din Costinești.

Lucrările sunt proiectate până în august, dar reprezentanții CFR speră să fie gata până la 1 iulie.

reporter: Iulia Stanciu

operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia