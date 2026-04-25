Live TV

Analiză Europa riscă haos în aeroporturi: criza de combustibil amenință sezonul estival 2026

Data publicării:
profimedia-0861313663
Imagine cu profil ilustrativ. Foto: Profimedia

Sezonul de vârf al călătoriilor de vară este ameninţat în Europa, în condiţiile în care aprovizionarea cu kerosen devine tot mai dificilă din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, iar cererea este în creştere accelerată. Directorul International Energy Agency, Fatih Birol, avertizează că Europa ar putea întâmpina dificultăţi serioase în acoperirea necesarului de combustibil pentru avioane în lunile următoare, transmite CNBC.

Potrivit acestuia, cererea de combustibil pentru aviaţie creşte cu aproximativ 40% în august faţă de luna martie, în timp ce aprovizionarea rămâne limitată, mai ales în contextul închiderii Strâmtoarea Ormuz, rută prin care tranzita anterior circa 20% din petrolul global.

Europa depinde în proporţie de aproximativ 75% de rafinăriile din Orientul Mijlociu pentru combustibilul de aviaţie, însă producţia acestora este în prezent aproape inexistentă. Alte surse alternative, precum unele state asiatice, au introdus restricţii la export, ceea ce obligă Europa să caute livrări suplimentare din Statele Unite şi Nigeria.

În lipsa unor importuri suplimentare, oficialii avertizează că situaţia ar putea deveni critică, iar unele măsuri ar putea include chiar reducerea traficului aerian. Mai multe companii aeriene europene au început deja să îşi ajusteze operaţiunile.

Lufthansa a anunţat reducerea a 20.000 de zboruri pe distanţe scurte până în octombrie, economisind astfel aproximativ 40.000 de tone de combustibil. SAS a anulat 1.000 de zboruri în aprilie, iar KLM îşi reduce capacitatea cu 80 de curse.

Creşterea explozivă a preţurilor la kerosen pune presiune suplimentară pe industrie. Conform International Air Transport Association, preţurile combustibilului pentru aviaţie au crescut cu 103% la finalul lunii martie faţă de luna anterioară. În condiţiile în care combustibilul reprezintă între 20% şi 40% din veniturile companiilor aeriene, aceste majorări pot transforma rapid profitul în pierdere.

Operatorii aerieni sunt astfel forţaţi să majoreze preţurile biletelor, să reducă frecvenţa zborurilor şi să elimine rutele neprofitabile. De asemenea, unele companii accelerează retragerea aeronavelor mai vechi, mai puţin eficiente din punct de vedere al consumului.

În acest context, analiştii estimează că turiştii europeni ar putea opta pentru destinaţii mai apropiate de casă, precum Spania, Portugalia sau Franţa, evitând zonele mai îndepărtate, în special din estul Mediteranei.

Industria aviaţiei are un rol economic major în Europa, generând aproximativ 851 de miliarde de euro şi susţinând 14 milioane de locuri de muncă, ceea ce amplifică impactul potenţial al acestei crize energetice.

Citește și:

Cu cât a scumpit criza din Golf biletele de avion și care sunt cele mai afectate zboruri

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_CONSULTARI_PNL_90_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie...
putin si peskov
2
Prima reacție a Rusiei, după ce Germania a definit oficial Moscova drept „principala...
nicusor dan face declaratii
3
Prima declarație a lui Nicușor Dan după demisiile miniștrilor PSD: „Se va întâmpla ceva...
Pensii luna mai. Foto Getty Images
4
Bani în plus pentru pensionari în mai 2026: Calendarul plăților. Cine beneficiază și de...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
5
”Ştiu că ar fi frumos”. Lia Olguţa Vasilescu neagă că ar fi cerut demisia lui Sorin...
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1093964586
Suprapunerea dintre clauza de apărare a UE și articolul 5 al NATO, discutată la summitul din Cipru
harta cu stramtoarea ormuz
Liderii UE resping propunerea Germaniei de a relaxa sancţiunile împotriva Iranului
marco rubio Maros Sefcovic
SUA și UE semnează la Washington un plan strategic pentru minerale critice
friedrich merz face declaratii
Propunerea lui Merz după ce Zelenski a spus că Ucraina nu are nevoie de o aderare simbolică la UE
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov's annual press conference
Reacția Moscovei la noile restricții UE: Ce include al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei
Recomandările redacţiei
Aeronave Eurofighter Typhoon
Atac masiv la granița României. Fragmente de dronă au căzut în...
Viktor Orban
Ungaria, următorul mare beneficiar SAFE, după Polonia și România...
610907541_18167683741385573_8048350567913062512_n
A fost modernizat avionul Spartan folosit de Nicușor Dan pentru...
Bernard Arnault
Cel mai bogat om din Franța avertizează asupra unei „catastrofe...
Ultimele știri
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început de vară
„Vaza este spartă”: Criza petrolului schimbă definitiv industria combustibililor fosili, avertizează șeful AIE
Ce amenzi riscă șoferii care circulă cu mașina murdară și când poate fi respinsă inspecția tehnică (ITP)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se poate schimba într-o clipă pentru aceste zodii. Venus și Uranus, aliniere rară în semnul Taurului
Cancan
Fostul soț a IERTAT-O pe Ruxandra Luca! Împăcarea momentului, după episodul din benzinărie
Fanatik.ro
Gestul făcut de Gică Hagi care l-a uimit pe Ion Țiriac: ”Am avut privilegiul să stau lângă el. Vorbea singur”
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Jucătoarea de tenis care divorțează după 16 ani de relație. Are 2 copii cu bărbatul cu care a apărut într-un...
Adevărul
Grecia interzice șezlongurile pe sute de plaje. Ce îi așteaptă pe turiștii români în 2026
Playtech
Pensia pe care Traian Băsescu o primeşte de la stat. Ce avere a acumulat fostul preşedinte
Digi FM
Bolojan, anunț ferm: „Va crește vârsta de pensionare a militarilor, a polițiștilor, nu există altă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Andrea Pirlo, antrenor la FCSB? ”Vrea 6-7 sute de mii”
Pro FM
A rupt tăcerea după 15 ani. Russell Brand, adevărul despre motivul pentru care s-a căsătorit cu Katy Perry...
Film Now
Zoë Kravitz și Harry Styles s-au logodit, după opt luni de relație. Un apropiat i-a dat de gol: „Este complet...
Adevarul
Majorarea tarifelor Metrorex ar putea fi anulată. Decizia este pe masa lui Radu Miruță, viitorul interimar de...
Newsweek
Casa de pensii avertizează: O cerere de recalculare nu mai poate fi retrasă. Pensionarii pot pierde bani
Digi FM
Charlize Theron și-a ales țara în care se va muta: „Vă place sau nu, vin!”. Ce a convins-o pe actriță să ia...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce nu dispare pofta de dulce, chiar dacă renunți la zahăr. Ce spun experții
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Secretul dureros pe care tatăl Ritei Wilson l-a ascuns o viață întreagă: „Încă nu pot trece peste asta”
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”