Experiența unui britanic care a ajuns din întâmplare în România: „Ca să fiu sincer, am fost mințit”. Ce așteptări avea și ce a găsit

Un vlogger britanic, care a ajuns în România împreună cu soția lui din întâmplare, spune că presa din țara lui l-a mințit și i-a oferit o imagine greșită despre România. Pe contul lui de TikTok, Josef Roberts a povestit cât de impresionat a fost de țara noastră.

Josef Roberts a spus că voia, de fapt, să meargă la Istanbul, în Turcia, dar în final a ales România. Avea ceva rețineri înainte de a ajunge aici, din cauza felului în care este reflectată țara noastră în presa britanică, dar spune că s-a liniștit imediat și că este chiar impresionat de țara noastră.

„Planul nostru inițial nu a fost să venim în România, ci să mergem în Istanbul, în Turcia, dar am ales România la întâmplare, ca alternativă și înainte de a ajunge aici eram puțin cam îngrijorați. România are reputația, în special în Marea Britanie, că este loc periculos post-sovietic, plin de infractori și locuri degradate. Dar este complet greșit și ca să fiu sincer, am fost puțin mințit”, își începe Josef Roberts povestea.

El spune că își amintește că la începutul anilor 2000 ziarele britanice avertizau că, „dacă România va intra în UE, 50.000 de români vor veni în Marea Britanie și vor comite infracțiuni”.

Însă Josef Roberts crede că României i s-a făcut o nedreptate și spune că el chiar a fost impresionat de ceea ce a văzut, de mâncare și de oameni.

„Fiind în România și trăind experiența, spun că de fapt este un loc minunat. Are o reputație complet incorectă... Este un loc frumos, orașele sunt un amestec fantastic de arhitectură slavă, greacă și modernă. Istoria este fascinantă... Iar mâncarea este extraordinară: sarmale, chiftele, mici - de care nu mă satur niciodată”, spune el.

Mai povestește că înainte de a ajunge în România oamenii l-au avertizat că este un loc periculos, însă el și soția lui se simt în siguranță aici. „Nu am avut nici o problemă, nimeni nu a încercat să ne fure din buzunare. De fapt, toată lumea a fost prietenoasă și de ajutor”.

