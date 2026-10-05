Ghidul complet al celor mai bune destinații de călătorie pentru 2027: De la pădurile de Sequoia la lagunele din Noua Caledonie

Una dintre cele mai cunoscute platforme din lume care face ghiduri de călătorie a publicat lista celor mai bune destinații pentru 2027.

Lonely Planet a inclus în listă atât destinații consacrate, cât și locuri mai puțin cunoscute, experiențe care pot fi incluse într-un weekend sau într-o călătorie mai amplă.

Printre recomandările din America de Nord se află pădurile de Sequoia de pe coasta Californiei, unde pot fi admirați cei mai înalți copaci de pe pământ, care au sute de ani.

În Europa, turiștii sunt îndemnați să descopere combinația dintre arhitectură și gastronomie în regiunea Veneto din Italia, mai exact în orașele Verona și Padova.

Pentru aventurierii care vor experiențe neobișnuite la un Lonely Planet, recomandă o baie în apele înghețate din Antarctica.

În Africa, printre recomandările legate de natură și animale se numără safari-ul din Parcul Național Gombe din Tanzania, celebru pentru cercetările asupra cimpanzeilor.

În Oceania, Noua Caledonie atrage prin lagunele sale incluse în patrimoniul UNESCO, iar în Asia este recomandat orașul chinez Chengdu, celebru pentru centrul de cercetare și reproducere a urșilor panda și gastronomia locală.

Lista Lonely Planet Best in Travel 2027 include 50 destinații și experiențe de top din întreaga lume, alese de editorii și scriitorii publicației pentru a încuraja călătorii cu sens și departe de aglomerație.

Iată selecția pe regiuni a celor mai importante destinații și experiențe incluse în clasament:

America de Nord

Canada: Québec, Prince Edward Island

Statele Unite: Northern California Coast & Redwoods, Maryland, New Mexico, Miami, Alaska, Rose Island (Rhode Island), NE Minnesota

Mexic: Vale de Guadalupe

Europa

Italia: Veneto, Insulele Eoliene

Suedia: Skanör-Falsterbo (Riviera Suedeză)

Croația: Šibenik

Spania: León

Germania: Dessau

Alte experiențe/locuri: Ruta Napoléon (Franța), plimbare pe St Cuthbert’s Way spre Lindisfarne (Marea Britanie), scufundări în Grecia, Killary Fjord (Irlanda)

Caraibe, America Centrală și de Sud

Montserrat (coasta vulcanică)

Argentina: Bariloche și regiunea lacurilor

Nicaragua: Granada

Panama: Bocas del Toro

Alte experiențe: Croazieră în Insulele Galapagos, tango în Buenos Aires, scufundare polară în Antarctica, pădurea nebuloasă Monteverde (Costa Rica)

Africa și Orientul Mijlociu

Oman

Maroc: Rabat

Kenya: Parcurile Naționale Tsavo Est și Vest

Alte experiențe: Muzeele din Abu Dhabi, safari pentru cimpanzei în Parcul Național Gombe (Tanzania), São Tomé și Príncipe

Asia

Japonia: Okinawa

China: Chengdu

India: Gujarat

Vietnam: Danang

Maldive: Fulidhoo

Alte experiențe: Traseu culinar în Taiwan, bărci tradiționale în teritoriul orangutanilor (Malaysia), Calea Ferată Himalayană Darjeeling (India), Traseul de Coostă Michinoku (Japonia), arhitectura din Astana (Kazahstan)

Oceania și Pacificul de Sud

Australia: Red Centre, The Tweed

Noua Zeelandă: Dunedin & Waitaki

Noua Caledonie

Alte experiențe: Tradiții Faʻa Sāmoa (Samoa), Polinezia Franceză

Editor : Sebastian Eduard