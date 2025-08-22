Live TV

Grecii merg în vacanțe în străinătate, pentru că turismul s-a scumpit prea mult la ei în țară

Data publicării:
vacanta in grecia
FOTO: Gulliver/ Getty Images

Tot mai mulți greci își petrec concediile în străinătate, pentru că vacanțele în țara lor au devenit mai scumpe, comparativ cu alte destinații. Grecia rămâne, pe de altă parte, una din destinațiile de vacanță preferate de români.

Publicația elenă Ekathimerini dă exemplul unui cuplu care voia să meargă într-o vacanță de o săptămână în insula Tinos, de la Marea Egee.

Konstantinos și soția sa, ambii angajați în sectorul privat, au comparat costul vacanței în Tinos cu prețul unei vacanțe de o săptămână la Praga sau Copenhaga. Au descoperit că biletele și cazarea în destinații din Europa de Nord sunt semnificativ mai ieftine, așa că au decis să meargă acolo în concediu.

O altă familie, cu doi copii, a renunțat la vacanța în insula Corfu pentru un sejur în Tenerife, deoarece era mai ieftin cu aproximativ 1.000 de euro.

Conform datelor Băncii Greciei, în 2024 grecii au cheltuit 2,8 miliarde de euro pe călătorii în străinătate, comparativ cu 2,2 miliarde de euro pe vacanțe în destinații din țara lor. Iar în primele șase luni ale anului 2025, au cheltuit cu aproape 25% mai mult - 1,677 miliarde de euro față de 1,344 miliarde de euro.

Unul dintre motive este că situația financiară a multor greci din clasa de mijloc s-a îmbunătățit. De asemenea, cererea mare din partea turiștilor străini și modernizarea infrastructurii au dus la creșterea costurilor de cazare în destinațiile turistice din Grecia.

Un studiu al Confederației Elene de Turism arată că vacanțele în străinătate ale grecilor au crescut cu 8% în 2024, iar cheltuielile au crescut cu 15%, ajungând la 2,8 miliarde de euro.

Grecii încep să aleagă destinații precum Franța, Italia, Olanda și Marea Britanie, în detrimentul țărilor vecine, precum Bulgaria și Turcia. Sunt destinații considerate mai scumpe, dar totuși au devenit mai ieftine decât cele din ​​propria țară, notează Ekathimerini.

