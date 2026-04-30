Începe minivacanța de 1 Mai: 45.000 de turiști sunt așteptați pe litoral. În ciuda vremii, Vama Veche este rezervată aproape complet

În această după-amiază începe minivacanța de 1 Mai. Românii au 3 zile și jumătate libere, iar tradiția spune că vor profita de ele fie pentru o primă incursiune pe litoral, fie cu grătare cu mici și bere, în apropierea caselor. În ciuda vremii, care se anunță foarte rece, aproape toate locurile de cazare din Vama Veche sunt rezervate.


Administratorii de plaje fac ultimele pregătiri pentru minivacanța de 1 mai.

Claudiu Sucilă, admnistrator plajă: A fost toată treaba de mentenanță și de a îmbunătăți ceea ce există, să mai aducem niște plante, să mai mărim capacitatea de bar pe partea de DJ, muzică, lumini mult mai multe decât anul trecut.

Florin, organizator evenimente: Pentru vacanța de 1 Mai am pregătit și o super surpriză, am adus un Sound System de 7,8 kW. Eu zic că va fi cel mai bun an.

Unele terase au început deja aprovizionarea.

Claudiu Ciornei, distribuitor gheață: Doar pentru Vama Veche, avem niște comenzi în jur de 7-8 tone pentru clienții noștri pe partea de gheață.

În Vama Veche, aproape toate pensiunile au camerele rezervate în proporție de 100%.

Bogdan Boiță, administrator pensiune: Hotelul este acum integral ocupat, dar s-a ocupat cu o săptămână-două înainte de weekendul de 1 Mai. Anul trecut, am avut camerele undeva între 450-500 de lei, anul acesta, le-am dat cu 400-450 maxim.

Patronatele spun că în minivacanța de 1 Mai sunt așteptați în jur de 45 de mii de turiști, cei mai mulți în Vama Veche și Mamaia, dar și in Eforie Nord, Costinești și Năvodari.

