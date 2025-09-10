Live TV

Video „Începe să fie pustiu”. Sezon estival la final, vânt de pagubă în stațiunile de pe litoral. Cu cât au scăzut încasările în acest an

Data publicării:
final de sezon pe litoral
Cele mai multe hoteluri au pus deja lacătul pe ușă după un sezon estival afectat de scumpiri și de noul sistem de vouchere de vacanță. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Sezonul estival a ajuns la final pe litoralul românesc. În stațiuni, mai rămân deschise doar hotelurile și pensiunile înscrise în programul "Litoralul pentru toți". Patronii din turism au făcut și un prim bilanț, iar încasările sunt chiar și cu 30% mai scăzute decât în ceilalți ani.  Turiștii care își petrec concediile de toamnă pe litoral se bucură, însă, de liniștea de pe plaje, de vremea frumoasă, dar și de apa curată.

În Mamaia, plajele se închid rând pe rând. Printre muncitorii care strâng șezlongurile mai sunt, însă, și turiști, care profită de ultimele zile călduroase.

Turistă: Începe să fie pustiu. Un sector strâns, un sector nestrâns. Am ajuns numai noi, pensionarii, să ne plimbam.

Turist: Gol, dar măcar e liniște, e frumos, curat față de alți ani.

Turistă: De obicei, în septembrie, avem perioada liberă. E mai frumos, mai multă liniște, apa e curată încă și căldura ne ajută. E bine!

Puținii turiști care mai sunt la mare au fost atrași de ofertele hotelurilor înscrise în programul "Litoralul pentru toți".

Turist: E mai ieftin, e mai liber, e mai liberă plaja. De exemplu, acum am găsit o cameră de 170 de lei/noapte față de 500-600 de lei, cât au cerut. E mult mai bine! E mai liber, nu e înghesuială, putem să alegem ce șezlonguri vrem.

Cristian Bărhălescu, președinte ANAT Sud Est: Avem încă cerere, vremea e bună, apa caldă. Plajele sunt deschise la hotelurile care țin acest program, dar se închid plajele private, din celelalte sectoare de plajă.

Cele mai multe hoteluri au pus deja lacătul pe ușă după un sezon estival afectat de scumpiri și de noul sistem de vouchere de vacanță, care presupune participarea cu 50% din sumă.

Paul Marin, hotelier: Vă voi spune realitatea: nu rentează! Pentru cinci camere care îți vin trebuie 20 de oameni și nu scoți apa, nu scoți curentul, nu scoți personal, nu scoți nimic!

Chenderea Tănase, administrator beach bar: Am închis trei beach baruri, am rămas cu acesta. Au scăzut și vânzările cu 20-25% și mai stăm cu acest beach bar până duminică.

Răzvan Chițan, operator plajă: Ne-au afectat foarte mult voucherele de vacanță. Nu a mai venit nimeni, pentru că nimeni nu le-a mai cumpărat. Măcar dacă le dădea o sumă de bani pe un card, dar așa, să pui jumătate să-ți iei voucherele, multă lume a preferat să nu mai dea banii aceia și să plece unde vor ei.

Hotelurile care participă la programul "Litoralul pentru toți" rămân deschise până pe 30 septembrie.

operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
2
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European...
sticle de plastic pe plaja
3
„Afacere” pe plajă: la cules de ambalaje reciclabile. Ce spun turiștii despre cei care...
MIG 29 Azerbaidjan
4
Apariție surpriză pe cerul Ucrainei: avion MiG-29 cu însemne ucrainene, dar camuflaj...
om cu umbrela si furtuna
5
HARTĂ Noi alerte meteo: cod galben de furtuni și vânt puternic. Care sunt zonele vizate...
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
Digi Sport
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Polish Air Defence On Polish Army Day, Warsaw, Poland - 15 Aug 2024
Provocare periculoasă: drone rusești au pătruns pe teritoriul...
profimedia-1035555002
Prima reacție a lui Donald Trump după atacul Israelului asupra...
Ursula von der Leyen
„De la promisiune la progres”: Ursula von der Leyen susține, astăzi...
soldați ruși din unitățile de asalt "Storm"
„Un conflict mult mai amar”: Rusia ar putea ajunge în situația din...
Ultimele știri
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgență miercuri, după atacul israelian asupra Qatarului
„Blocați totul”: Franța se pregătește de proteste de amploare, peste 80.000 de polițiști mobilizați
Răspunsul producătorilor auto europeni la ofensiva Chinei. Modele electrice importante, lansate la IAA Mobility Munchen
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
masina de politie
Urmărire în Constanța pentru prinderea unui șofer beat, fără permis și cu ITP-ul la mașină expirat
presedinte cehia in romania 2
Președintele unei țări occidentale a vizitat în secret România. „Nu ni s-a mai întâmplat”
raw scandal in trafic constanta sursa FACEBOOK _ MANGALIA BUNE SI RELE 070925 _2__00470
Scandal în trafic la intrarea în Constanța. Șoferi filmați în timp ce se bat în mijlocul drumului
salvamar la mare
Sezon estival cu intervenții record în Constanța: 18 persoane s-au înecat, 72 de turiști salvați și peste 700 asistați medical
receptie hotel
Peste 7,6 milioane de turişti s-au cazat în hotelurile și pensiunile din România, în primele 7 luni. Din ce țări provin aceștia
Partenerii noștri
Pe Roz
Haos, revelații și schimbări neașteptate. Ce aduce Uranus retrograd în Gemeni pentru fiecare zodie
Cancan
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a...
Fanatik.ro
Cum a produs fiul lui Călin Georgescu un milion de lei în anul în care tatăl său a fost la un pas să ajungă...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul lui Poli Timișoara participă la Asia Express alături de Gabi...
Adevărul
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with...
Playtech
Ajutor pentru facturi la energie: cum completezi corect cererea pentru tichete
Digi FM
Un bărbat rămas blocat într-un lift din Germania, eliberat după patru zile. Autorităţile spun că a fost...
Digi Sport
Gigi Becali nu s-a abținut, după Cipru - România 2-2
Pro FM
Prietenii lui Britney Spears, îngrijorați de condițiile în care locuiește: „Casa ei este o harababură. Nu...
Film Now
Un debut global impresionant. „The Conjuring: Last Rites” înregistrează cifre excelente pentru franciză, la...
Adevarul
Scene bizare la o grădiniță din Satu Mare: Copiii, îmbrăcați în uniforme de Șoimi ai Patriei și Pionieri. Cum...
Newsweek
La ce bănci plătești comision când retragi pensia? Cum poți să nu îl mai plătești?
Digi FM
Țara în care Crăciunul a fost devansat la 1 octombrie. Președintele spune că apără "dreptul la fericire"
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Ce a răspuns Julia Roberts când i s-a cerut să numească șapte persoane pe care le-ar invita în oraș...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea