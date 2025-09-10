Sezonul estival a ajuns la final pe litoralul românesc. În stațiuni, mai rămân deschise doar hotelurile și pensiunile înscrise în programul "Litoralul pentru toți". Patronii din turism au făcut și un prim bilanț, iar încasările sunt chiar și cu 30% mai scăzute decât în ceilalți ani. Turiștii care își petrec concediile de toamnă pe litoral se bucură, însă, de liniștea de pe plaje, de vremea frumoasă, dar și de apa curată.

În Mamaia, plajele se închid rând pe rând. Printre muncitorii care strâng șezlongurile mai sunt, însă, și turiști, care profită de ultimele zile călduroase.

Turistă: Începe să fie pustiu. Un sector strâns, un sector nestrâns. Am ajuns numai noi, pensionarii, să ne plimbam.

Turist: Gol, dar măcar e liniște, e frumos, curat față de alți ani.

Turistă: De obicei, în septembrie, avem perioada liberă. E mai frumos, mai multă liniște, apa e curată încă și căldura ne ajută. E bine!

Puținii turiști care mai sunt la mare au fost atrași de ofertele hotelurilor înscrise în programul "Litoralul pentru toți".

Turist: E mai ieftin, e mai liber, e mai liberă plaja. De exemplu, acum am găsit o cameră de 170 de lei/noapte față de 500-600 de lei, cât au cerut. E mult mai bine! E mai liber, nu e înghesuială, putem să alegem ce șezlonguri vrem.

Cristian Bărhălescu, președinte ANAT Sud Est: Avem încă cerere, vremea e bună, apa caldă. Plajele sunt deschise la hotelurile care țin acest program, dar se închid plajele private, din celelalte sectoare de plajă.

Cele mai multe hoteluri au pus deja lacătul pe ușă după un sezon estival afectat de scumpiri și de noul sistem de vouchere de vacanță, care presupune participarea cu 50% din sumă.

Paul Marin, hotelier: Vă voi spune realitatea: nu rentează! Pentru cinci camere care îți vin trebuie 20 de oameni și nu scoți apa, nu scoți curentul, nu scoți personal, nu scoți nimic!

Chenderea Tănase, administrator beach bar: Am închis trei beach baruri, am rămas cu acesta. Au scăzut și vânzările cu 20-25% și mai stăm cu acest beach bar până duminică.

Răzvan Chițan, operator plajă: Ne-au afectat foarte mult voucherele de vacanță. Nu a mai venit nimeni, pentru că nimeni nu le-a mai cumpărat. Măcar dacă le dădea o sumă de bani pe un card, dar așa, să pui jumătate să-ți iei voucherele, multă lume a preferat să nu mai dea banii aceia și să plece unde vor ei.

Hotelurile care participă la programul "Litoralul pentru toți" rămân deschise până pe 30 septembrie.

operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia