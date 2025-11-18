Românii se pregătesc deja pentru vacanțele de iarnă și mulți își vor petrece Sărbătorile departe de casă. Laponia, Maldive și Dubai se află printre destinațiile preferate pe timp de iarnă, dar cererea mare a făcut ca prețurile să se majoreze semnificativ față de anul trecut. În Maldive, de exemplu, tarifele depășesc 5.000 de euro/persoană, de Revelion. „Charterele sunt deja pline”, spun însă reprezentanții agențiilor de turism.

Agențiile de profil au oferte atractive pentru Crăciun și Revelion, atât în România, cât și în afara granițelor. Printre cele mai căutate destinații se numără Laponia și Dubai, două locuri care oferă experiențe complet diferite, dar la fel de spectaculoase.

„În Laponia, prețurile încep de la 1.500 de euro de adult și 500 de euro pentru copil cazat în cameră cu adult. Dubaiul este, de asemenea, o destinație foarte căutată și populară. Prețurile pentru perioada de Revelion și Crăciun încep de la aproximativ 1.000 de euro/persoană și ajung până la 5-6.000 de euro, spune Maria Borda, director regional de vânzări în cadrul unei agenții de turism.

„Există o destinație care rămâne în preferințele turiștilor tot timpul: este Maldive. Chiar dacă tarifele depășesc 5.000 de euro/persoană de Revelion, charterele sunt deja pline”, explică Oana Rusu, directorul unei agenții de turism.

Acești doi tineri au venit la târgul de turism organizat la Cluj-Napoca ca să-și găsească o destinație de vacanță pentru Sărbători și au ales Antalya.

Dialog reprezentant agenție de turism - clienți:

„- Câte persoane?

- Două, all inclusiv.

- Normal, nu sunt prea multe variante. Doriți pachete care să conțină și o cină specială de Crăciun? Sunt unele care oferă petrecere tematică sau sunt altele care nu.

- Cred că o să mă hotărăsc la fața locului”

„Am venit să mă uit pentru Antalya de Crăciun. Am vrut să văd diferența între ce e în online și târg, unde sunt și discount-uri. Bugetul e 3.000, 3.000 și ceva de euro. Depinde acum de ce oferă”, spune tânărul.

„Sunt discount-uri până la 65% la excursii”, spune Darius Mârza, organizatorul târgului de turism.

„Îmi caut două vacanțe pentru anul viitor: Grecia, Turcia, Spania... încă nu sunt hotărâtă”, recunoaște o femeie.

„Raportat la anul trecut, normal că preturile sunt mai mari”, e de părere altcineva.

În perioada Sărbătorilor, tarifele se dublează sau chiar se triplează față de cele din restul anului. Cu toate acestea, cererea rămâne ridicată.

reporter: Bianca Timșa

operator: Radu Tomuleț

Editor : Izabela Zaharia